確診食肆｜海港城Cova等18店上榜　逾半患者聖誕假光顧

本港第四波新冠肺炎疫情持續，周四除夕（12月31日）新增68宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者行蹤名單，新增18間餐廳有患者足跡，其中逾半報告日期或最後到訪日期，是於聖誕節長假期當中兩天，即26日及27日，當中有多間是知名連鎖食肆的分店，如樂富廣場的壽司郎、新港中心的「元気寿司」、西九龍中心的薩莉亞意式餐廳、海港城海洋中心的Cova等。

一名24歲女患者報稱在12月26日到訪海洋中心的Cova。（海港城網頁圖片）

衞生及防護中心晚上（31日）公布確診者行蹤最新名單，對比發現新增18間餐廳有患者足跡，報告日期或最後到訪日期介乎12月18日至28日，當中逾半是聖誕節長假期的26日及27日。

多間是知名連鎖食肆的分店，如新港中心的「元気寿司」、西九龍中心的薩莉亞意式餐廳、樂富廣場的壽司郎等，樂富廣場另多一間食肆瑞士咖啡室有其他患者到訪。

居於坪石邨藍石樓的24歲女患者 (編號8751)報稱在26日曾到海港城海洋中心的Cova Pasticceria & Confetteria，她於同日發病，但翌日也曾到福榮街的功夫點心，以及銅鑼灣商場名珠城及皇室堡。

▼確診者行蹤及到訪場所▼

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▼12月31日更新須強制檢測43幢大廈名單▼