新冠肺炎｜世衛：病毒出現4種變體　警告變異可能性或增加

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍在全球蔓延，引新致該疫症的SARS-CoV-2病毒變異讓人更加擔憂。世衛（WHO）在2020年12月31日公布新冠病毒自出現以來的主要變異情況，包括4種變體。

世衛指，新冠病毒在2020年1月底至2月初出現突變，基因編碼內的D614G逐漸取代最初在中國發現的病毒株，更在2020年6月成為全球範圍內主要傳播的病毒類型。研究指出，與初始毒株相比，該變體的感染性和傳播能力都更高，但不會引起更嚴重的疾病，亦不會影響現有的診斷、治療、疫苗和公共衛生措施的有效性。

丹麥在2020年8至9月，發現一種與水貂相關的病毒變體，並被當地部門命名為Cluster 5，其變異更是此前從未曾觀察到。根據丹麥進行的初步研究，Cluster 5可能減少自然感染或接種疫苗後所產生的免疫保護的範圍和持續時間，相關評估仍在進行。目前丹麥僅在9月發現了12宗人類感染Cluster 5的病例，認為該變種似乎沒有廣泛傳播。

英國與南非病毒變體不同

英國在2020年12月14日向世衛通報一種被命名為VOC 202012/01的病毒變體，最初出現在英格蘭東南部。流行病學的初步研究認為，該變體具有更強的傳播力，但其導致的疾病嚴重程度（以住院時間和28天死亡率評估）及再感染情況並沒有變化，大多數診斷工具不受影響。截至12月30日，世衛六個區域中，已有五個區域的31個國家和地區發現該變體。

南非在2020年12月18日亦檢測到新的病毒變體，出現了N501Y突變，當局將其命名為501Y.V2變體，該變體正在南非3個省中迅速傳播。即使在英國發現的變異病毒亦有N501Y突變，但分析判斷兩者屬不同的變體。

而在11月16日開始的一周內，南非衛生部門在常規基因測序中發現，501Y.V2變體很大程度上已取代了在東開普省（Eastern Cape）、西開普省（Western Cape）和誇祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）傳播的其他病毒。初步研究表明，該變體與更高的病毒載量有關，可能會增加傳染性，但尚無證據表明其會引起更嚴重的疾病，因此還需展開進一步調查，以了解該變體對病毒傳播、診斷、疫苗等方面的影響。截至12月30日，南非以外已有4個國家發現501Y.V2變體。

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世衛：變異病毒雖不會加劇病情 惟會產生更高發病率

世衛表示，受變異新冠病毒影響的國家正在展開流行病學和病毒學調查，以了解其流行程度，當局已經分享英國和南非發現的變異病毒基因數據。該組織同時指出，包括新冠病毒在內的所有病毒都會隨時間推移而變化，大多數變異不會導致病毒傳染性增加，有時甚至會限制其傳播。但指出隨着人與動物感染頻率的增加，病毒變異的可能性也會上升。

世衛同時強調，雖然初步評估顯示，英國和南非發現的變異病毒不會增加疾病嚴重性，但其會導致更高的發病率，產生更多住院及死亡個案，所以需要採取更嚴格的公共衛生措施來控制變異病毒的傳播。該組織亦建議各國增加對病毒的常規基因測序，務求更了解病毒傳播並監測變體。