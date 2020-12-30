新冠疫苗│專家委員會首次開會　林鄭月娥：會做好解說駁斥謠言

新冠肺炎疫情嚴峻，特區政府正籌備新冠肺炎疫苗接種計劃。特首林鄭月娥在facebook表示，特區政府正分秒必爭地進行籌備工作，由她按法例委任的專家顧問委員會，今(30日)召開首次會議，討論稍後就批准新冠疫苗在香港緊急使用向食物及衞生局局長提供意見。 她指，預期疫苗接種計劃充滿挑戰，政府會竭力做好解說工作，冀市民以科學態度看待疫苗，屆時積極考慮接種。

林鄭月娥稱，委員會的召集人是香港醫學專科學院的前任主席劉澤星教授，11位成員在公共衞生、傳染病學、免疫學、藥物監控和臨床醫療方面有豐富的經驗，亦包括一直以來協助政府抗疫的四位專家。她在開會前親自向他們致謝。

她續指，為籌備大規模疫苗接種計劃而成立，並由食物及衞生局局長和公務員事務局局長共同主持的專責工作小組亦在昨天(29日)召開會議，她除了出席為各同事打氣外，亦感謝三位專家成員「拔刀相助」，分別是安老事務委員會主席林正財醫生，以及兩位前衞生防護中心主管梁栢賢醫生和曾浩輝醫生，指三人都是她多年來的同事和合作夥伴。

林鄭：計劃充滿挑戰 會竭力做好解說工作

她說，政府預期疫苗接種計劃充滿挑戰，除了因為接種規模龐大、不同疫苗分批抵港、個別疫苗有特別儲存及運送要求等客觀原因外，亦要釋除市民對疫苗安全性及成效的疑慮，更要及時駁斥謠言。她指，市民是否踴躍接種疫苗很可能是香港能否克服疫情的關鍵，政府會竭力做好解說工作，希望市民以科學態度看待疫苗，未來積極考慮接種，而顧問委員會和專責工作小組已整裝出發，各政府部門亦會全力以赴。