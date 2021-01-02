市民等送檢疫死亡　衞署效率低　食衞創科局研電子平台未有推出期

本港抗疫一年，早前有公立醫院醫護人員向《香港01》反映，衞生署衞生防護中心的人手工作程序繁複、行政效率低，仍使用傳真機去傳遞及接收病人資料；而部分由中心傳真到醫院的文件資料不完整，溝通單向，延誤發出及解除隔離令，影響醫護工作。此外，亦有患者的密切接觸者在等候送檢疫中心期間死亡，惹社會批評。 食物與衞生局發言人昨透露，正聯同創新及科技局及其他相關部門，開發一個專為接觸者追蹤工作而設的內部資訊平台，以電子方式統一收集追蹤接觸者所需的資料，簡化現時工作程序。翻查資料，去年12月16日創科局已表示正研發新平台，至今未透露何時可推出。

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食物與衞生局發言人回覆稱，聯同創新及科技局及其他相關部門，正開發一個專為接觸者追蹤工作而設的內部資訊平台，連繫多個相關部門或機構及現有的資訊系統，以電子方式統一收集追蹤接觸者所需的資料，簡化現時以人手為主的資料搜集、輸入和分享程序，加快衞生署追蹤接觸者並對其進行檢測、檢疫或醫學監察的工作。政府上月16日亦曾透露研發平台，未有提及推出時間。

有醫護人員早前向《香港01》稱，衞生防護中心仍使用傳真機去傳遞及接收病人資料。（資料圖片／鄭子峰攝）

曾約有500人等候送檢疫中心 陳肇始曾稱衞生署不夠人手應出聲

疫情來到第四波，有確診者的家人等候檢疫期間死亡。居於美林邨美桃樓的62歲婦人在等候檢疫期間，12月12日被發現倒斃於家中，其女兒於同月9日確診。在婦人死亡後5日，衞生防護中心才發現她確診新冠肺炎。另外，正義聯盟創辦人李偲嫣於12月16日離世並確診感染新冠肺炎。其丈夫謝鋮浚為密切接觸者，在妻子過身後三日他才獲安排入住檢疫中心。

政務司司長張建宗在上月19日透露，因有滯後問題約有500人等候送檢疫中心。外界質疑政府的流行病學追蹤工作及檢疫人手不足問題，食物及衞生局局長陳肇始亦有同日稱衞，生署如有人手不足應「出聲」，又說局方已經即時內部調配人手，包括民安隊加了人手及車輛，消防處亦加入協助接送檢疫人士，並已經處理500積壓的個案。

可能fax機jam線 又打唔返電話畀佢確定

除了等候檢疫工作延遲，政府與醫生就患者隔離、追蹤接觸者的溝通工作亦諸多問題。早前有醫護人員向《香港01》稱，衞生防護中心仍使用傳真機去傳遞及接收病人資料，「唔會知佢收唔收到㗎，可能fax機jam線（故障）我唔會知，又打唔返電話畀佢確定。有時過咗兩個鐘先知佢收唔到，又再fax過。」而部分由衞生防護中心傳真到醫院的文件資料不完整，影響到醫護的工作，「試過個身份證號碼差咗兩個字，我哋都會驚唔係同一個人，唔可以當咗佢係確診先，呢啲唔可以搞錯！」

圖為衞生署兩個熱線中心負責接聽市民熱線的員工。 （資料圖片／黃寶瑩攝）

工作效率之低導致中心遲遲未向確診者發「隔離令」，有確診者到了可以出院那天，才一次過獲發隔離令及被解除隔離令；有確診者等待良久也未獲解除隔離令，不能出院；另有密切接觸者延誤近27小時才送到檢疫中心，一直留在醫院。

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