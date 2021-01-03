新冠肺炎疫苗│張建宗呼籲市民積極接種：戰勝疫情就在不遠處

本港疫情持續，公務員事務局長聶德權昨透露，估計可以在2月開始為市民接種新型冠狀病毒疫苗，政務司司長張建宗今(3日)於網誌表示，政府會爭取疫苗早日供港，並確保符合相關要求和程序，以及按照相關防疫規例審批作緊急使用，確保疫苗符合安全、效能和質素的要求。 他又呼籲市民配合政府將制定的群組優次積極接種，為己為人，期望可盡早「清零」，讓香港走出困局，重新出發，「戰勝疫情的日子就在不遠處」。

▼1.1采頤花園11座居民前往檢測▼

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張提到，防疫抗疫是全社會的頭等大事，也是政府當務之急。政府上周決定擴大「須檢必檢」範圍，如同一幢大廈內在過去兩星期有兩個或以上單位出現無關連的確診個案，政府便會發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處有關處所的人士接受檢測。政府於上月底曾發公告，當中涵蓋幾十幢樓宇，遍佈港九新界多個地區，其中接近一半在九龍東。

張建宗(左一)日前走訪多個政府部門視察抗疫工作。(政務司司長網誌圖片)

他又指，分四期興建的竹篙灣檢疫中心現已全面啓用，提供共3,500個單位。連同八鄉少年警訊永久活動中心、鯉魚門公園及度假村和西貢戶外康樂中心，全港各檢疫中心共提供約4,150個單位。此外，政府安排了四間為確診個案的密切接觸者而設的檢疫酒店，即荃灣絲麗酒店、觀塘帝盛酒店、油麻地海景絲麗酒店和青衣華逸酒店，共提供超過1,700間房間。換言之，現時有約6,000個單位作檢疫用途。目前檢疫設施的使用率約三成，可供使用的單位達3,000多個，顯示檢疫設施充足。

12月24日至1月1日期間發75張違令罰款通知書

他續說，聖誕節及新年期間，兩個部門在聯合行動及各自巡查中，合共巡查了約10,000間處所，並向涉嫌違反第599章1及其他法例的108宗個案展開檢控程序，亦向違反有關群組聚集及佩戴口罩規定的人士共發出729張5,000元的定額罰款通知書。不少市民在聖誕及新年期間頻密外出或在家舉行派對聚餐，亦有大量外傭在多區街頭聚集，更有些不自律的人士無視「禁聚令」和「口罩令」。在12月24日至1月1日期間，政府部門向違反有關群組聚集及佩戴口罩規定的人士共發出75張5,000元的定額罰款通知書。



他表明，雖然目前確診個案數字看似正在回落，但速度緩慢，在聖誕新年假期後，確診個案數字可能會出現反彈，情況令人擔心。



至於疫苗接種方面，他強調，政府會以公開透明為原則，讓公眾掌握有關疫苗資訊。政府亦會做好溝通、解說和細緻安排，讓接種計劃順利有序地落實推行。

▼2020年除夕夜海傍倒數人潮▼

2020年除夕蘭桂坊情況