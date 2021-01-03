新冠肺炎｜喉管專家疑馬桶吸嘴老化播毒　籲以油灰封口及盡快更換

本港第四波新冠肺炎疫情持續，多個屋邨疑有病毒經喉管入屋。香港喉管從業員總會主席趙建強指，發現不少住戶的馬桶吸嘴老化，或成為播毒的風險。他建議居民若發現有臭氣或污水泄漏的問題，可戴上手套以油灰或玻璃膠封口。 工聯會立法會議員郭偉強則斥責，當局推出的「排水管檢查計劃」需時18個月，效率太慢，認為應增聘或外判更多人手處理，以及盡快公布喉管檢查的時間表。

居於藍田興田邨的鄺女士指，由於所住大廈樓齡已有33年，喉管開始老化，如廚房喉管出現鹽化，天花板滲水而石灰剝落，廁所亦每年會污水倒灌等，因此花費10萬元裝修單位，但情況仍然持續。她指房署主任更換頻繁，對單位一直只少修少補，「夜晚屎渠啲水湧出嚟真係非常核突！」

為何有大廈斷斷續續有確診個案？

香港喉管從業員總會主席趙建強指，早前到多個屋邨視察喉管後，發現不少住戶的馬桶吸嘴老化。他指，馬桶吸嘴連接排污喉，臭氣會受氣壓影響延伸至不同樓層，故懷疑馬桶吸嘴漏氣成播毒風險。「點解有啲大廈斷斷續續相差十幾層確診？因為全部地渠都通住晒，落到尾井先出街。」

趙指，房署現時使用的舊款馬桶吸嘴，為硬膠製造，使用壽命僅約10年。他表示，居民若發現有臭氣或污水泄漏的問題，如聽到風聲及看到明顯隙縫，可戴上手套以油灰或玻璃膠封口。但趙強調，油灰會令馬桶吸嘴加速老化，故居民同時需聯絡房署盡快更換。他亦指，新款馬桶吸嘴以軟膠製造，使用壽命達20年，建議房署改用，認為「嗰幾蚊唔使慳啦」。

房署承諾3月前檢查400棟大廈喉管

工聯會立法會議員郭偉強指，去年初小西灣邨曾接獲疑似滲漏個案，4月曾約見運房局，要求政府為全港屋邨檢查喉管，但當局回覆指「未有確切證據顯示喉管會播毒」。直至6月，當局才推出「排水管檢查計劃」，將於18個月内全面檢查全港公共屋邨的排污喉管，涉及約80萬公屋單位，並另聘約80名人員負責，承諾於今年3月前檢查400棟大廈。

郭斥房署效率太慢，認為應增聘或外判更多人手處理，以及盡快公布喉管檢查的時間表，並為註冊工人提供檢查的安全指引。他亦指，不少居民曾多次反映喉管問題，惟房署對個案不聞不問，「街坊真係叫天不應、叫地不聞。」