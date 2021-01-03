新冠肺炎｜深圳灣迫爆排7小時通關　工聯會：深圳檢疫酒店都短缺

第四波新冠肺炎疫情持續，內地不時收緊從香港入境的政策，從深圳灣口岸到內地的人士，除了需接受「14＋7」天的隔離，周二（5日）起亦必須出示隔離酒店的預約確認單。 適逢下月是農曆新年，近日深圳灣口岸出現大排長龍，不少人都指自己打算在內地完成隔離檢疫後度新年。有市民於社交媒體表示，昨日（2日）排隊逾7小時才成功通關到深圳；亦有人形容現場情況如「逃荒」。 工聯會表示，近日除了不少市民提早往內地過年，亦有部分人希望「避疫」，令深圳灣本港口岸出境人數增加，出現大排長龍的情況，深圳當局安排的檢疫酒店亦不敷應用，部分人被安排到東莞隔離，建議市民如情況許可，可考慮經人流較少的港珠澳大橋通關。

翻查入境處12月1日至1月2日的數據，12月初到內地人流突然增加，最高的一日為12月2日，出境人次達3,509，當中3,060人次為香港人；到12月5日後出境人次回落，每日維持在一千至二千多人次。到聖誕長假期前夕，出境人數再一度迫近3,000人次，不過之後再回落數天，直至除夕日再回升，到1月2日有2,988人次出境，當中2,735人次為香港居民。

《香港01》記者今早到深圳灣口岸時，現場大排長龍，龍尾更排至旅檢大樓外，鄰近巴士站的位置。另外，位於上水、前往口岸的B2線巴士站亦大排長龍，車內行李架爆滿，部分行李只能放在地上。現場不少市民表示，希望提早到內地過年。

過關往內地大排長龍，不少市民在微博上連天叫苦。有網民表示，昨午約12時45分到達深圳灣口岸，現場人山人海，「向前望永遠見到只有看到不盡頭的人一頭」，最終晚上8時方完成通關手續，然後再排隊往檢疫酒店。另有網民稱，昨日花了7小時，形容破了其最長通關紀錄；亦有網民指現場人生人海，而且部分人攜帶大量行李，形容如「逃荒」。

港人入境內地須隔離「14+7」日

翻查資料，現時入境內地的人士，均須接受「14＋7」日的21天健康管理措施，即先接受14天的集中隔離，入住當局安排的指定酒店；之後7日則接受社區管理，毋須再住在指定酒店，但原則上如非必要不得外出，假如因特殊情況出外，需聯絡相關人員。

內地當局1月5日會再收緊措施，當日早上10時起，經深圳灣口岸入境深圳時，除了必須持有兩地政府認可機構、在24小時內發出的核酸檢測陰性結果證明，入境人士亦必須事先自行經深圳市政府的「健康驛站房間線上預約系統」預訂酒店，並在入境時出示酒店的預約確認單，在入境後到酒店接受14日隔離。假如擬入境人士未能提供上述證明，將不能入境深圳。

工聯會於深圳設置辦事處，對於近日深圳灣口岸大排長龍，該會副秘書長曾志文表示，向內地當局了解後，認為主因為近期經口岸到深圳的人流增加，與內地人手無關。她表示，由於一個月後便到農曆新年，往內地過年的市民增加；而且由於周二起市民須自行預訂酒店，但酒店數量又供不應求，變相設置配額，無法預訂的市民便不能進入深圳，故此部分人提早返回內地。她又指，部分長者早前經回港易返港覆診，為免受新政策影響，現時重返內地。

深圳隔離酒店爆滿 須安排到東莞隔離

工聯會理事長黃國則稱，除了到內地過年，部分人亦因為香港疫情嚴重，故決定到內地「避疫」。他表示，早前由於太多人到深圳，結果檢疫酒店不敷應用，當局安排部分人到東莞隔離。他估計，通關時關員或會更仔細檢查文件，令過關時間減慢，建議如情況許可，市民可考慮經人流較少的港珠澳大橋香港口岸過關。