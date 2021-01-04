安心出行｜黃志光：正偕港大研藍芽升級版　部分處所或先試行

新冠肺炎疫情持續，創新及科技局局長薛永恒日前透露，政府正研「提升版」的功能，不須掃瞄，便可自動感應行蹤。副政府資訊科技總監黃志光今日（4日）在電台節目進一步解釋，升級版主要靠藍芽技術運作，有不少技術問題需要解決，目前仍與香港大學的團隊研究中，待研發成熟才會安裝，或會於部分處所先試行，強調程式大前提是保障私隱、去中央化。

黃志光表示，如指定處所安裝了藍芽發射器，市民毋須掃二維碼，手機上的程式讀到，便會知道用戶曾經停留過，作出出行紀錄。他強調，使用這些藍芽裝置，要解決技術問題，如藍芽的接收範圍、如何分析較密集場所等，現仍與大學團隊研究中，處理人工智能的計算。

政府資訊科技總監辦公室副總監黃志光。（資料圖片）

他指，在場所安裝藍芽技術不難，但市民手機亦需先開藍芽才有用，「關了就無法自動登記」。至於在測試方面，他稱升級版程式是為便民，目前未有定案，要全部場所安裝藍芽發射器，或先做小規模測試，應用於不方便手動掃瞄的場所，如小巴，至於會否擴展至巴士、地鐵，他稱會再研究。



他又指，明白公眾有疑慮，政府會多做解說，程式主要是提高市民的警覺性，如市民仍是很擔心，亦可自己以其他方式紀錄。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

方保僑：升級版技術市民使用時會較方便



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則在同一節目表示，升級版涉及「iBeacon」技術，認為如有藍芽自動感應，市民使用時會較方便，但他指技術可感應100米內的訊號，關注實際操作問題，包括如何分析、辨別到過哪一個處所。

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