疫下勞資糾紛增　工會：每日接求助 　確診者強制隔離者手停口停

第四波疫情爆發逾月，若然確診工友生活固然大受影響，有工會指，疫情下每日都會接獲求助；亦有工會指，雖然現時為受新冠肺炎的合資格香港居民提供津貼，然而若被列為密切接觸者，在沒有津貼下要強制隔離一定「手停口停十四日」；甚至會出現情況確診者康復後，較密切接觸者「早返到工」，而工友不幸要被隔離，「大部分都要食自己，未必有咁多大假比人扣，都係放無薪假」，促政府增設資助。 另外，亦有公司規定員工要出示陰性檢測證明才可上班，曾有地盤工友因此發現「突然嘟唔到卡」未能工作。 政府早前推出5000元恩恤津貼，截至上周二（29日），社署共接獲243宗申請。

自疫情爆發以來，本港社會大受影響，不少公司均設法應對萬一有員工確診，或居於疫下的情況，毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，如員工因疫情而未能上班，或公司想降低營運成本，公司一般會有三種做法，包括要求員工在家工作、促員工清年假或放無薪假。

▼5000元確診津貼Q&A▼

勞顧會勞方委員、工聯會九龍東總幹事鄧家彪建議政府可以關愛基金提供資助。（資料圖片）

工友列密切接觸者 14日隔離期手停口停

然而不同行業或各有難唸的經，勞顧會勞方委員、工聯會九龍東總幹事鄧家彪說，遇過有工友因同事確診，被列作密切接觸者，需要被隔離14日，但他直言部分確診者病徵輕微，「反而治療期都唔使14日就出院」，但大部分隔離人士，則要隔離足足14日面對手停口停，建議政府可以關愛基金提供資助。

職工盟總幹事蒙兆達亦建議，政府應推出有薪檢疫津貼，補貼8成工資。（資料圖片）

工會每日接求助 工友突然未能「嘟卡」入地盤

職工盟總幹事蒙兆達亦指，工會每日都會接獲求助，指因大廈有確診個案，即使未達強制要求標準，有公司要求員工先檢測才可上班，「有工友返到地盤，先發覺嘟唔到卡入去。」但他指，員工不但要自費檢測，等待陰性結果證明期間，亦需放無薪假。



他又指，如打工仔不幸成為密切接觸者，需被隔離14日，因不符合僱傭條例下的有薪病假定義，「大部分都要食自己，未必有咁多大假比人扣，都係放無薪假」。蒙兆達建議，政府應推出有薪檢疫津貼，補貼8成工資。

對於確診津貼申請數字，蒙兆達認為視乎疫情走勢，「當然唔想咁多人用」，但認為不應只保障確診者，「咁唔會比到僱員信心做檢測」，反而拖慢抗疫工作。

社會福利署早前宣布，接受本地確診新冠肺炎的合資格香港居民，申請一筆過5,000元恩恤現金津貼。（資料圖片）

5000元恩恤津貼已批107宗

社會福利署早前宣布，接受本地確診新冠肺炎的合資格香港居民，申請一筆過5,000元恩恤現金津貼；申請人須符合以下資格，包括獲衞生署確認在11月22日當日或之後，在本地感染新冠肺炎的香港居民，以及為現時受僱，但不享有薪病假或自僱人士，並因須在公立醫院留院治療新冠肺炎，面對經濟困難。

社署預計推出恩恤津貼所需的開支為2,625萬元，換而言之，即5000人受惠。截至上周二（29日），共接獲243宗申請，當其中107宗已完成審批，並已安排發放津貼；1宗不獲批，因該個案屬外地輸入個案。