430疫情記招改網上突撤回　衞生署陳漢儀：即時翻譯聲頻未如理想

衞生署及醫管局昨公布，疫情記者會將由今日（4日）起改以網上進行，多個傳媒工會表達不滿。事隔一天，當局終「跪低」，記者會選址改為政府總部地下演講廳。 衞生署署長陳漢儀多次強調，希望加強社交距離措施，故參考目前消委會做法，但即時翻譯的聲頻效果未如理想，日後處理語音問題後再評估情況，將繼續維持實體記者會。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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政府昨日突然宣布，疫情記者會將改以視像會議軟件在網上舉行，傳媒代表需以文字訊息提問，暫時未能接受語音訊息提問，問題如有重複，會以綜合回應的方式處理，有關安排備受傳媒工會及專家批評。當局今終決定撤回網上形式，移師政總地下演講廳舉行記者會。

食物及衞生局局長陳肇始僅回應指，有關安排是衛生署及政府新聞處商討後作出的決定。

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衞生署署長陳漢儀（右）解釋，新安排是希望加強社交距離措施，故參考目前消委會做法。（張浩維攝）

陳漢儀：參考消委會做法

陳漢儀其後補充指，政府十分重視訊息發放，亦一直研究改用網上直播方式。她指，早前衞生防護中心有4名同事確診，希望加強社交距離措施，盡量減低傳染病風險，故參考部分公營機構如消委會的做法。

她解釋，由於即時翻譯的聲頻效果未如理想，未能做到語音發問，故未能進行網上語音發布料，考慮多方意見後，決定解決語音發問技術問題前，繼續維持舉辦實體記者會，日後處理語音問題後再評估情況，沒有回應新安排有否諮詢專家意見，亦沒有回應其他官方記者會是否高風險。

被追問新安排是何人決定，陳漢儀承認自己有份參與，但昨日公布後明白社會關注，故即時研究恢復實體記者會。