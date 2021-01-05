確診食肆｜增6餐廳　旺角兆萬極上帝王水產、8度海逸酒店餐廳上榜

本港新冠肺炎疫情持續，周一（4日）單日新增53宗確診個案，累計達9,018宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增6間餐廳有患者足迹，當中包括位於旺角兆萬中心「極上帝王水產」，以及土瓜灣8度海逸酒店的「8度餐廳」，兩間餐廳分別有提供「放題」及自助餐；位於青衣城的「小王牛肉麵」、油塘大本型「客家好棧」等餐廳亦分別有確診者到訪過。 另外，更新的大廈名單中亦新增國泰航空貨運站辦公室大樓。翻查資料，國泰航空貨運站早前已有兩名確診者到訪過。

30歲男患者疑發病日到過一飲食中心

於1月2日確診的30歲男子（#8901）曾到過兩間餐廳，包括於去年12月28日或之前曾赴旺角兆萬中心的「極上帝王水產」，該餐廳Facebook專頁顯示有提供「放題」；以及於12月30日或之前到過黃大仙利景工業大廈的「永發飲食中心」。

翻查資料，該名確診男子於12月30日發病，即有機會在發病後仍到訪過「永發飲食中心」。他居於土瓜灣真善美村至真樓，與本地個案有流行病學關連。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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居青衣大王下村患者光顧青衣城「小王牛肉麵」

另有確診者或曾光顧自助餐，更新的大廈名單中有兩名確診者曾到訪8度海逸酒店的「8度餐廳」。曾到訪的確診者為37歲女子（#8933）及50歲男子（#8940），於1月1日或之前到該餐廳。兩人同樣居於九龍城博文閣A座，37歲女子發病日期為去年12月29日，屬源頭不明個案；而50歲男子則於1月1日發病，與本地個案有流行病學關連。

另外，位於青衣城的「小王牛肉麵」亦上榜，名單顯示確診的34歲男子（#8898）於去年12月30日或之前曾到訪過該餐廳。他於12月31日發病，居於青衣大王下村，為源頭不明個案。其餘上榜餐廳包括樂富廣場的「名苑酒家」，以及油塘大本型「客家好棧」，同樣於1月2日或之前有確診者到訪過。

國泰航空貨運站早前已有兩名確診者到訪過，確診個案編號分別為#8484及#8691。（資料圖片）

除餐廳外，更新的大廈名單中亦新增國泰航空貨運站辦公室大樓，曾到訪的確診個案為51歲女子（#8846），她於12月29日發病，居於東涌逸東（二）邨傑逸樓，屬源頭不明個案。翻查資料，國泰航空貨運站早前已有兩名確診者到訪過，確診個案編號分別為#8484及#8691，二人均為25歲男子，同樣與本地個案有流行病學關連。

▼1月4日報告確診者行蹤▼