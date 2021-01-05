新冠肺炎｜農曆年前限聚難鬆　陳肇始︰需要時探討規管家庭聚會

第四波疫情持續，政府昨日（4日）宣布，由於本地疫情放緩速度慢，並無條件放寛，將延長現有措施兩周至1月20日，又預料農曆新年前放寬機會不高。食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）在電台節目表示，呼籲市民不要跨家庭圈聚會，減低傳播風險，如有需要時，亦會探討針對家庭聚會的措施。她又稱，明白有聲音指，如在家都要規管，會過於嚴厲，強調政府會密切留意情況。

陳肇始在港台節目《千禧年代》指，對於放寬防疫措施與否，目前每次會看整體疫情，包括本地、外地情況等。她指，在確診宗數方面，7天平均數雖然回落，但速度很慢，仍有源頭不明個案，反映社區仍有傳播鏈。參考八達通數據，市民出行雖然降低，但仍不及第二波、第三波時，加上在醫院、地盤有爆發情況，疫情反彈風險未退，仍要小心行事。

陳食物及衞生局局長陳肇始。(資料圖片／張浩維攝)

陳肇始又指，近日確診個案涉不少家庭群組爆發，包括冬至聚會等，故這段時間會密切監察聖誕、新年長假疫情有否反彈。至於今年會否舉行年宵、花市，她說，仍需仔細評估，目前未有安排，但在整體而言，在疫情應避免不同大型活動。

政府昨日亦提到，將設追蹤接觸者內部資訊平台。陳肇始相信資料電子化，有助更快整理、分析。對於政府資料出錯，誤將葵涌華豐園列入強制檢測名單，她稱，政府一方面要與時間競爭，期望盡快發強檢公告，未來衞生防護中心會在核對資料更清楚、小心。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼