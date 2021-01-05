銅芯抗疫口罩耗資2.8億　每個成本26元　剩餘原材料將公開拍賣

新冠肺炎疫情於去年爆發，爆發初期曾出現「口罩荒」，口罩價格一度被炒高至數百元一盒。政府防疫抗疫基金早前撥款予創科局，探討可重用口罩的應用科技方案，政府5月宣布免費派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，惟防病毒功效備受質疑。 按創新科技署向立法會提交的文件顯示，銅芯口罩每個成本開支約26元，過去兩輪已派發1032萬個，而製造商已退回尚未使用的原材料，並會以公開拍賣的方式等處理剩餘物資，估計不會再製造並派發第三輪的口罩，港府庫存仍有47萬個銅芯口罩未派出。

政府當時預留抗疫基金8億元推行重用口罩項目，惟最終僅用了基金1.8億元，高估了逾3倍。

政府去年派發兩輪銅芯口罩，計及生產及派發成本，約26元一個。（資料圖片／曾梓洋攝）

創科局創新科技署交到立法會工商事務委員會的文件指出，截至12月30日，政府共派出1032萬個銅芯口罩，仍有47萬個庫存。除了經由郵局、學校及機構派出外，政府於11月11日「回港易」實施後開始，在3個口岸共派發出14萬個回港香港居民。

首批銅芯口罩料於本月開始「淘汰」

政府又透露，負責生產銅芯口罩的香港紡織及成衣研發中心(研發中心)，已原價退還部分尚未使用的原材料予供應商，並會以公開拍賣的方式等處理剩餘物資，可見研發中心已不打算再生產銅芯口罩，估計不會再派發第3輪。政府過去公布，一個銅芯口罩可清洗約60次，即如每天戴可戴約兩個月，第二輪口罩於去年9月至10月尾派發，若不再派發新一輪銅芯口罩，市民的銅芯口罩應在本月起開始淘汰。

整個項目共花約2.8億元，當中約1.8億元為原材料和設備等生產開支，而派遞及物流就使用逾8000萬。當時政府公布預留8億元製作900萬個口罩，數額之高引起關注，創新科技署指，共2.8億的費用中，有1億元由政府內部資源承擔，抗疫基金承擔其餘約1.8億元，故會歸還6.2億元予基金，但無解釋當時為何「估錯數」，需申請8億元推行項目。

銅芯口罩為政府直接委任研發中心製造，並無經過公開招標過程，當時創科局常任秘書長蔡淑嫻指，是因多個地方無法供應物資，做法「逼不得已」。創新科技署在文件中指，創科局當時透過不同途徑聯絡多家本地及海外可重用口罩供應商，都獲回覆指已停產、貨量不足，或因出口限制而未能出口等，而番視研發中心研發的可重用口罩認為符國際標準，遂要求研發中心探討安排直接生產。