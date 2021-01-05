新增32宗確診創第4波疫情新低　再多3大廈納強制檢測名單

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(5日)表示，截至凌晨，本港過去24小時新增32宗確診個案，源頭不明則涉9宗，創第4波疫情爆發以來新低。 感染源頭明個案當中，涉1名於兩間診所工作的登記護士，亦包括一名嚴重弱智人士宿舍訓練員。另再多3幢大廈須納入強制檢測名單，包括屯門澤豐花園澤民樓、紅磡寶石戲院大廈A座及長沙灣寶熙苑榮熙閣。 當局獲悉再增5名確診者身上發現英國變種病毒，累計15患者驗出變種病毒。

張竹君表示，今日新增32宗確診個案，當中1宗為輸入個案，源頭不明則涉9宗。(余俊亮攝)

張竹君表示，今日新增32宗確診個案，當中1宗為輸入個案，源頭不明則涉9宗，關連個案則有22宗，當中包括4名瑪嘉烈醫院醫護及病人，另有1人屬將藍隧道工程群組，是確診者家人。初步確診個案目前有20多宗。

排版護士確診 兩診所須停業14天

她又提到，源頭不明個案中，涉及1名診所登記護士，她主要負責接聽電話及交排版予醫生，並於兩間診所工作，包括旺角彌敦道歐亞銀行大廈4C室，以及何文田廣場230室，最後上班日為1月2日。

旺角診所共有4名護士及兩名醫生，涉事確診者平日均有佩戴口罩及獨自午餐，並無緊密接觸者，診所將停業14天，當局會安排員工接受檢測，另正點算該護士曾協助登記的病人名單。此外，屬於嚴重弱智人士宿舍的救世軍展能長亨弱智宿舍一名訓練員確診，有兩名院友因要該訓練員協助進食，故列為緊密接觸者需要檢疫，倘出現院舍爆發，需全院員工及院友送去檢疫中心。

再多5名患者驗出變種病毒

張竹君續指，再新增3幢大廈須納入強制檢測，包括屯門澤豐花園澤民樓、紅磡寶石戲院大廈A座，及長沙灣寶熙苑榮熙閣。



至於英國變種病毒方面，張竹君提及，獲衛生署公共衛生化驗所通知，再多4名確診者(#8510，#8562，#9003，#9006)身上發現英國變種新冠病毒，包括#8510，他12月21日乘搭 CX252返港，其兩名家人稍早前亦發現有同一變種病毒；#9003則於12月22日乘搭 PR300抵港，另#9006則從法國經阿姆斯特丹乘搭 KL841，於1月2日抵港 KL841；此外，理大亦發現另一病人(#8535)帶有該變種病毒，他乘坐CX252，並於12月23到港。她總結指，目前共累計15名確診者身上發現英國變種病毒、南非變種病毒則涉兩位，當中13人從英國抵港，另外兩人則是從其他地區來港。

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