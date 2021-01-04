確診食肆｜4餐廳上榜　強制檢測大廈患者到元朗彩晶軒及潮館飲茶

本港新冠肺炎疫情持續，1月3日單日新增41宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增4間餐廳有患者足迹，較昨日公布的16間大幅減少。上榜餐廳涉及3名患者，均為不明源頭個案，其中一名家住強制檢測大廈名單內元朗水邊圍邨泉水樓的婆婆，確診前曾先後到港鐵元朗站彩晶軒及元朗廣場潮館用膳。而沙田美田商場新城餐廳及東區小西灣藍灣廣場德馨苑海鮮酒家亦各有患者到訪。

據衞生及防護中心在1月3日晚上公布確診者最新14日內行蹤名單，有4間餐廳上榜，一名82歲女患者（個案編號8902），在上月31日報告或最後到訪港鐵元朗站彩晶軒及元朗廣場潮館，女患者家住強制檢測大廈名單的元朗水邊圍邨泉水樓，上月18日病發，前日（2日）確診，為無源頭個案。

另外，沙田美田商場新城餐廳有一名22歲男患者（個案編號8941）於昨日報告或最後到訪，他居住沙田美田邨美秀樓，上月27日發病，昨日確診，同樣是無源頭。

東區藍灣廣場德馨苑海鮮酒家，於上月16日已有患者報告或最後到訪，今日新增一名86歲男患者（個案編號8403），其報告或最後到訪日期為上月23日，家住富欣花園4座，屬不明源頭個案。

▼1月3日報告確診者行蹤▼

+ 39 + 39 + 39

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

+ 3 + 3 + 3

▼1月1日更新流動採樣站服務時間▼

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼