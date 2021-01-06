新冠肺炎｜中學校長會料中六生優先回校　促盡早公布校本評核安排

新冠肺炎疫情持續，港府日前公布全港中小學繼續停課至農曆年假後，但容許中小學安排不多於六分一學生回校，而中學亦可舉行最多兩節的半日課堂或考試。

中學校長會主席連鎮邦今日（6日）於港台節目《千禧年代》指，估計學界會優先安排中六學生回校，其次為中三或中五學生，或安排每周不同級別學生回校。他指，希望有關當局能盡快宣布校本評核的安排，建議應取消或作刪減，以減低對學生影響。