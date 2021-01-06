新冠肺炎｜中學校長會料中六生優先回校　促盡早公布校本評核安排

撰文：張嘉敏
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新冠肺炎疫情持續，港府日前公布全港中小學繼續停課至農曆年假後，但容許中小學安排不多於六分一學生回校，而中學亦可舉行最多兩節的半日課堂或考試。
中學校長會主席連鎮邦今日（6日）於港台節目《千禧年代》指，估計學界會優先安排中六學生回校，其次為中三或中五學生，或安排每周不同級別學生回校。他指，希望有關當局能盡快宣布校本評核的安排，建議應取消或作刪減，以減低對學生影響。
教育局容許中學每日安排上、下午兩節，並可按校本決定，安排學生回校上課或考試，但每節不得超過全校1/6人。（資料圖片）
中學校長會主席連鎮邦指，教育局安排彈性，能夠回應學界需要，估計學校將主要安排學生回校考試。由於中六生需要應付文憑試，估計學校會優先安排他們回校考試；而中三的學生亦需要考試規劃高中選科，估計其次則為中三及中五學生回校。
他指，中五學生將需要就校本評核定題目，否則將不夠時間進行；而理科的學生因停課影響，亦未能做實驗，同樣難以進行校本評核。他說應取消或刪減校本評核內容，而當局亦應提早就2022及2023年度的考試公布安排。他說，由於每所學校的授課進度不一，若提早相討，將可減低對學生影響。
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