新冠肺炎．1.6｜新增個案跌至25宗　彩雲邨豐澤樓須二度強制檢測

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日 ( 6日）公布新增25宗，累計9,075人染疫，為個半月較低數字。另外，初步確診有20多宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，疫情有緩和跡象，是好訊號，但仍有7宗不明源頭個案，仍要謹慎。醫管局今日公布多1人死亡，本港累計有154名患者死亡。 黃大仙香港心理衞生會艾齡樓有一名院友確診，全院其餘36名院友撤離送往檢疫。 馬鞍安頌安邨頌智樓因有兩個單位出現患者，全幢居民強制檢測。

新冠肺炎｜72歲婦違強制檢疫令 擅離住所圖深圳灣離境 判監8日

【23:53】本港新冠肺炎疫情肆虐，裁判法院今日（6日）判處兩人違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），須即時監禁。其中一名72歲女子，於去年違反強制檢疫令，擅離住處企圖離境，最終於深圳灣管制站被入境事務處職員截獲，被判入獄8日。

確診食肆｜增9餐廳 翠林邨隱形患者元旦曾到將軍澳中心穴の酒販

【23:37】本港新冠肺炎疫情持續，今日（6日）單日新增25宗確診，是一個半月以來新低。衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有9間食肆上榜，多名居住強檢大廈名單的隱形患者，曾港島及九龍食肆用膳。

一名居住強制檢測大廈名單內的隱形患者，在發病前曾到過至少3間餐廳用膳，分別為觀塘APM金記冰室、藍田麗港城商場一粥麵及將軍澳中心穴の酒販；其餘患者則分別過訪過灣仔英皇大廈大澳德發、炮台山公主大廈知粥嘗樂、香港國際機場一號客運大樓Delifrance及深水埗曼坊意樂餐廳。

強制檢測大廈｜彩雲邨豐澤樓料仍有隱形病人 居民須二度強檢

【23:10】食物及衞生局公布，由於彩雲邨豐澤樓的污水樣本檢測仍然持續呈陽性，因此向該大廈居民及訪客發出第二次強制檢測令，任何在去年12月15日至12月28日期間曾身處豐澤樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於今日至本周六( 9日)期間接受檢測。

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確診大廈｜薄扶林貝沙灣女住客染疫 九巴車長住強檢大廈榮熙閣

【23:06】新冠肺炎疫情持續，本港今日（6日）新增25宗個案。衞生防護中心晚上更新的大廈名單，其中有確診者報稱住在薄扶林大型豪宅屋苑貝沙灣南灣；至於確診的九巴車長則住在長沙灣寶熙苑榮熙閣，屬於需要強制檢測的大廈。

有確診患者報稱住在貝沙灣4期貝沙灣南灣5座。（資料圖片）

停課｜下周起可1/6學生回校 有中學安排中三及中六生各上課半晝

【22:22】新冠肺炎疫情持續，教育局早前公布，全港中小學及補習社須繼續停課至農曆年假，維持網上學習；但考慮到停止面授課堂已久，教育局有限度放寬回校安排，由早前只容許中六及小六生回校的安排，延伸至其他級別學生，學校可按校本情況決定回校班別。

有小學校長表示，農曆年假前的三星期只安排小六生回校，希望把握「最後時間」，為學生升中做準備。有中學校長則指，會安排須應考公開試的中六生，以及即將面臨高中選科抉擇的中三生回校。

牛年換新鈔｜銀行職員憂致人群聚集播毒 金管局鼓勵派電子利市

【22:07】牛年將至，過去農曆新年前，不少市民都會到銀行排隊兌換新鈔封利市。不過，本港新冠肺炎疫情持續，有銀行業界前線工作人員擔心，排隊領取新鈔會導致人群聚集，增加市民及職員感染風險，

金管局今日（6日）回覆《香港01》查詢時指，現正與發鈔行商討如何取得平衡，又稱鼓勵市民以其他電子渠道收發利市。

強制檢測大廈｜馬鞍山頌安邨頌智樓有2不明個案 準媽媽即往檢測

【21:08】新冠肺炎疫情回落，今日（6日）新增25宗確診，創一個半月新低。

馬鞍安頌安邨頌智樓因有兩個單位出現患者，全幢居民強制檢測。記者到達頌智樓時，部分住戶已經在管理處詢問，惟不知具體的檢測日期。晚上6時許，有幾名警察前來視察環境，為強制檢測做準備，另外亦有穿着保護衣的衛生署人員進入大廈詢問。

有住戶表示，剛知道具體情況，準備好一星期的食物打算不出門；亦有懷孕的準媽媽得知消息後與家人立即去社區檢測中心做測試。

相關新聞:增25宗確診創個半月新低 張竹君：好跡象 憂社區仍存隱性傳播

【18:13】第四波疫情走勢似漸趨平穩，今日（6日）錄得25宗確診，創一個半月來新低。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，社交距離措施有效，令疫情緩和是「好跡象」，但可能社區有病徵人士無求醫，或無病徵人士仍然是隱性患者，大眾仍要保持謹慎，一旦有特別場所爆發就掀起多人傳播。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，「好跡象」反映嚴謹的社交距離措施開始彰顯成效，但未必能代表元旦前後的感染，不過由於當時並無大型活動，相信對疫情惡化的影響不大。

相關新聞:疫情持續放緩 消息：本地個案減至單位數 可放寬限聚令、禁堂食

【18:35】疫情持續，現有的社交距離措施將維持至本月20日。政府消息稱，2人限聚令和晚市禁堂食等防疫措施將維持一段時間，直至本地個案的數字下降至單位數甚至「歸零」。呼吸系統專科醫生梁子超認同此條件，又稱每周確診人數需減少一半以上，以免因個別超級傳播事件導致疫情失控。

▼晚市禁堂食令下市民街上吃晚餐▼

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相關新聞:新冠肺炎｜國泰1月12日復飛香港至倫敦航班 英返港航班續停

【17:56】英國出現變種的新冠肺炎病毒，港府頒下「禁飛令」禁止所有英國航班到港，航空公司更一度暫緩來往英國的所有航班。國泰航空今日（6日）宣布，由1月12日起，將恢復由香港飛往倫敦希斯路機場的航班，不過英國回港航班則繼續暫停。

【16:59】7名源頭不明個案中，包括有巴士司機，售貨員，外傭，家庭主婦、售貨員、鏟車司機及其他公司的裝修員工確診。其中巴士司機最後上班日是1月3日，當日他已有不適，仍有駕駛巴士。

【16:56】三幢大廈都有多一個單位有確診個案：

屯門澤豐花園澤民樓（第3座）：一患者屬密切及因有病徵入院，之後確診，是其中一個單位的密切接觸者。

紅磡寶石戲院大廈A座：共兩單位，各多一人確診，一人是檢疫中心，來自已知單位；另一人是1月4日去附近檢測中心做測試，現屬確診個案。

深水埗寶熙苑榮熙閣（B座）：現時再多一位患者都是同層，正了解他們是否相識。新確診者因發燒入急症室。

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【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，疫情看來有緩和跡象，是好現象，但仍有7宗無源頭個案，不確定是否全數社區個案已掌握，可能有個案無病徵或未求醫，所以仍要謹慎。今日初步確診個案有20多宗。

【16:44】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，截至今早 9時，在過去24小時醫管局多1人死亡，本港累計有154名患者死亡。

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【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日25宗確診創一個半月新低，7宗無源頭；3宗輸入個案。昨日佛教醫院同一病房的病人初步陽性個案今日已確診：個案編號#9052。屯門醫院核子醫學部放射師初步確診，1月4日去私家診所求診，驗深喉唾液，昨日初步陽性。

馬鞍安頌安邨頌智樓居民強制檢測，兩個單位各有一名患者，住不同層樓不同方向。

黃大仙心理衛生會艾齡樓住客確診，屬無源頭個案。患者在西貢親友家做裝修。艾齡樓有37人一起住，除了在房住，都會在廳一起食飯，已送薄扶林檢疫中心。

相關新聞:消息指BioNTech疫苗可下月供港 食衞局周五晤醫學界商接種安排

【15:34】本港新冠肺炎疫情未止，政府已經購入三款疫苗，包括中國科興滅活疫苗、德國BioNTech／復星的mRNA疫苗，以及阿斯利康／牛津大學疫苗。據了解，BioNTech／復星首批100萬劑疫苗將於下月到港，而科興的首100萬劑疫苗亦有機會於同月供港，首先供特定群組同時接種，消息指政府將優先供醫護人員及安老和殘疾院舍院友及職員接種，多個界別向政府爭取列為首批目標。

食物及衞生局將於本周五（8日）與醫學界商討疫苗接種計劃的安排細節。

【13:09】內地早前發現冷凍食品及包裝帶有新冠病毒，食物及衞生局局長陳肇始今早（6日）稱，食安中心已抽取逾1300個冷凍食品樣本，全部檢測為陰性，而世界衞生組織及內地文獻都指出，即使冷凍食品包裝載有新冠病毒，病毒量都甚低亦可能不具傳染性，暫時不會要求進口食品持有病毒陰性證明才可進口。

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相關新聞:強制檢測大廈｜澤豐花園澤民樓多人確診 家長為幼子取樽免外出

【12:44】被列入強制檢測名單的疫廈持續增加，包括昨日（5日）加入的屯門澤豐花園澤民樓（第3座），居民須於周五（8日）或之前接受檢測。有家長今早特意為年幼的兒子取「大便樽」檢測，避免外出增加感染風險。有居民認為採樣過程順暢，但結果2至3日後才有「稍慢」，須按公司要求在家工作。

【12:22】消息表示，今日超過20宗確診個案，料創一個半月新低。對上一次「2」字頭是11月20日，當日有26宗。

【11:30】政府早前公布容許中小學安排不多於六分一學生回校，而中學亦可舉行最多兩節的半日課堂或考試。



中學校長會主席連鎮邦今日（6日）於港台節目《千禧年代》指，估計學界會優先安排中六學生回校，其次為中三或議應取消或作刪減，以減低對學生影響。

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【10:30】港府因應英國出現變種新型肺炎病毒，於去年12月22日起，禁止所有欲來港前過去14天曾逗留英國超過2小時人士乘航班來港，直至另行通告。入境處表示，至今已收到約210名港人查詢及求助。

現滯留當地的觀塘區議員畢東尼今日（6日）在港台節目《千禧年代》指，估計滯留當地港人數目不止210人，他指於接獲求助個案中，最多為有回港工作需要的人，亦有需要覆診的病患者，而因應英國停課，有港人家長擔心寄宿學校關閉，令子女無人照料。

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【09:30】本港新冠肺炎疫情未止，食物及衞生局局長陳肇始昨日（5日）稱，有需要時會探討規管家居內家庭聚會，引起社會關注。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（6日）早在商台節目表示，僅少部份家庭群組個案涉及不同住的親戚聚會，影響人數不多。他認同政府不應排除限制家庭聚會的可能性，但強調要有充份數據才會支持。

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▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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新冠肺炎｜黃大仙心理衞生會艾齡樓1院友初確診 36人需撤離檢疫

【00:33】本港新型冠肺病毒肺炎疫情持續，周二（5日）再有院舍爆疫。據了解，黃大仙香港心理衞生會艾齡樓有一名院友今日初步確診，至晚上約9時許，衞生署衞生防護中心人員把全院共36名院友撤離送往檢疫。據黃大仙區議員莊鼎威指，撤離院友暫沒有病徵，精神狀態亦不錯。

衞生署衞生防護中心證實，早前接獲一宗涉及有關院舍院友的新型肺炎初步確診個案，中心已展開流行病學調查，並安排個案的密切接觸者入住檢疫中心。

昨日總覽：新冠肺炎．1.5｜新增32宗個案 增2患者離世 英國變種病毒多4宗強制檢測大廈｜寶石戲院大廈A座上榜 居民：與B座相連應同檢新冠肺炎｜天水圍張煊昌確診男生12.22回校 一職員仍待檢測結果新冠肺炎｜農曆年前限聚難鬆 陳肇始︰需要時探討規管家庭聚會牛年年宵市場｜食環署評估疫情 不排除調整或取消年宵

確診大廈｜瑪嘉烈群紅組患者分布多區 屯門澤豐花園兩廈有人確診

【00:18】新冠肺炎疫情未息，衞生署昨日（5日）公布新增32宗確診個案，衞生防護中心晚上更新的大廈名單，爆疫的瑪嘉烈醫院EG病房群組，新增確診的4名醫護及病人分別住在不同區，涉及荃灣萬景峯3座、屯門翠寧花園1 座、青衣宏福花園4座及深水埗明輝大廈。

多幢被列強制檢測的大廈再添新確診者，其中元朗水邊圍邨泉水樓再增1宗源頭不明個案，同幢大廈累計6人染疫；至於屯門澤豐花園澤民樓新增1名4歲男歲確診，與澤民樓相鄰的澤安樓，首現1名源頭不明確診者。

此外，美孚新邨5期出現兩名新增確診者，同邨累計4人確診。

確診食肆｜增25間餐廳 西貢全記海鮮菜館、譚仔及三哥分店上榜

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）單日新增32宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增25間餐廳有患者足迹，其中在救世軍長康社區展能暨宿舍服務工作的確診男訓練員，曾到訪屯門的「霸嗎拉麵」；而位於大埔和旺角的「譚仔三哥米線」或「譚仔雲南米線」，今日都榜上有名。

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新冠肺炎｜農曆年前限聚難鬆 陳肇始︰需要時探討規管家庭聚會新冠疫苗｜陳肇始：製造商送貨日期待敲定 力爭2月開始接種瑪嘉烈醫院爆疫 醫管局今商擴大檢測範圍 或包括日間病房病人

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