主教山蓄水池｜學者指現談保育方案過早　促政府加強公眾參與程度

深水埗主教山古羅馬式建築的蓄水池曝光，令水務署工程即時煞停，各界人士亦就保育提意見。香港建築學會今日（7日）就主教山蓄水池舉行座談會，有專家認為現階段就主教山決定保育方法過早，認為活化歷史建築伙伴計劃有改善空間，應考慮市民的需要，並加強公眾參與保育工作程度。 有參與的古諮會前委員認為，政府應成立機制讓市民參與，並建議於每區設立資料庫，以便進行城市規劃及保育工作。

▼深水埗主教山羅馬式建築蓄水池曝光▼

香港大學房地產及建設系助理教授余家聲說，現階段就主教山蓄水池決定保育方法過早，應先了解當區居民意見、建築物結構、特徵及文化氛圍再決定。政府早前說不排除將主教山配水庫納入活化歷史建築伙伴計劃，他指計劃的公眾參與程度低，而營運的非政府機構往往有鮮明的服務對象，未必反映市民所需。他認為計劃推行10多年而標準仍未變，有改善空間，政府亦要加強市民參與，諮詢不應流於提供意見。

香港大學房地產及建設系助理教授余家聲說，現階段就主教山蓄水池決定保育方法過早。（資料圖片）

古諮會前委員倡設18區歷史建築資料庫

古物諮詢委員會前委員、香港建築中心董事林中偉於座談會上說，事件反映政府「後知後覺」，認為審視歷史建築的價值時，不能單靠建築特色及年份作決定，以主教山配水庫為例子，為整個九龍配水系統的重要部份。他指，現時無資料庫去集中有關歷史建築的資料，認為政府應加強與民間合作，建議可於每區設立資料庫，方便作城市規劃及保育工作。

古物諮詢委員會前委員林雲峰說，本港既無文物保育政策，亦未有平台讓公眾參與，建議政府成立機制讓公眾參與保育工作。他指，當年天星皇后碼頭事件後，當時民政事務局局長何志平曾與古諮會成員討論本港保育政策，「十幾年後有答案未呢？」他指，應盡快開放地方讓市民入內，可透過加設鐵梯、打燈等方法。

香港建築師學會會長蔡宏興稱，事件反映古蹟辦的人手短缺、部門之間溝通差，更導致早於10年前有類似的配水庫被拆走。他認為政府需要優化制度，包括加強資訊透明度，並提供平台讓市民參與，同時應於保育工作上增加資源。