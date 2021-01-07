大灣區就業助2000港青　羅致光：包括700創科職位　明公布細節

施政報告早前提出，將資助2000名香港青年北上就業，月薪最低可達1.8萬元。立法會人力事務委員會今日（7日）召開會議，勞工及福利局局長羅致光指，當中約有700個屬創科類別，其他並無指定工種，而政府會劃一提供1萬元津貼，明日（8日）將公布計劃細節。

羅致光在會議上透露，政府會劃一提供1萬元津貼，而每個職位最低月薪達1.8萬元，相信會有足夠吸引力，亦有信心可用盡2000個名額，如反應熱烈，亦不排除增加名額。他說，當中有700個職位為創科類別，其他則沒有指定工種，港青最快今年4月上班，明日會公布計劃細節。

勞工及福利局局長羅致光指，政府會劃一提供1萬元津貼。（資料圖片）

除了青年大灣區計劃外，席上多名議員關注當局對失業人士的援助，並要求設立失業援助金。其中，立法會議員民建聯柯創盛批評，不少打工仔疫情下，陷入水深火熱，但政府做法官僚，更稱快要下跪求政府「開竅」。



羅致光則表示，針對相關問題，已回應過很多次，強調政府有聽到訴求，亦有不斷探討不同方法。他說，政府需考慮「道德風險」因素，確保政策不會被濫用，當中包括如何證明失業、僱員僱主會否「打龍通」申請等。

另外，政府建議提高職業安全及健康法例的罰則，針對極嚴重違例個案，罰款金額增至最高5000萬元，有議員擔心罰則或會過重。勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩強調，相關條文是針對極嚴重個案，已參考過以前情況，過去十年僅得6至7宗「中到門檻」，絕大部分職安健違法行為，不受制於此條文，而是其他罰則。