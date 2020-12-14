解劃大灣區生活│肇慶創業港青：香港經驗珍貴　萬八月薪堪比中產

上月《施政報告》的「大灣區青年就業計劃」將資助2000名香港青年北上就業，月薪最低可達1.8萬元，措施引起社會熱議，不但擔心會否令香港人才流失，亦擔心兩地生活差距，青年能否適應以及是否合適。 出生香港基層的唐震宇今年34歲，去年在廣東省肇慶市成立公司，為有志在當地發展的個人及企業，提供落地諮詢服務；他認為廣東省十多年以來，已大有變化，有科技園、新樓盤、香港大專院校的分校等等，若有興趣在大灣區發展，對內地企業而言，港人的許多經驗均非常珍貴，企業都十分看重。 唐鎮宇又指，月薪最低1.8萬元，收入在不少大灣區城市相當可觀，若以肇慶的生活水平來計算，1.8萬的月薪已相當於在香港6、7萬元的中產收入，「肇慶物價便宜，十幾萬已經可以上到樓，有人話在香港生仔要預備400萬，我計來計去100萬都已經搞定。」

出生香港基層的唐震宇今年34歲，早在3年前他已經在廣東省肇慶市成立了自己的公司；多年在廣東讀書的經歷，加上在肇慶紮根創業，令他對大灣區的情況也相當熟悉，認為在大灣區發展，香港的許多經驗非常珍貴，許多企業都十分看重。（受訪者提供）

比起大多數香港青年人，唐震宇對大灣區可算相當熟悉。2006年北上廣州讀大學，現時已經升讀到博士學位。讀書、工作、創業……多年在內地生活、學習的經驗讓他成為一個十足的「大灣區萬事通」，亦是憑藉這些經驗，他去年在肇慶市成立了自己的諮詢公司，為想要在大灣區落地的企業和個人提供服務。

見證大灣區內地城市十年變化 從「啲嘢好平」到「機遇好多」

2006年初上廣州讀書時，唐震宇說當時只是覺得內地「啲嘢好平，揸住港紙好好使」，但十多年後，他說 內地已經大有不同，不再只是一個吃喝玩樂的地方，「機會多、優勢多，而且有好多政策支持，對於想要謀求長遠發展的人來說，會好有吸引力。」

現時定居肇慶的唐震宇說，過往也曾到過這座城市，當時只有高速公路可以入城，十分不便。直到2017年他與朋友前來視察，才發現廣東省的這些城市已經有了不小的變化，有科技園、新樓盤、香港大專院校的分校進駐……唐震宇說，「原來肇慶新區發展迅速，有了好多新的項目，都係機遇，而且高鐵通車之後只要80分鐘便可以返到香港。」

看準時機與朋友成立諮詢公司 認為將來會吸引更多企業進駐

用了大約2年時間沉浸在肇慶這座城市，唐震宇慢慢熟悉了整個城市的脈絡，更認為這座城市有發展前途，將來勢必吸引許多企業進駐。於是在去年，他與朋友成立了自己的諮詢公司，為來肇慶發展的人提供落地諮詢，唐震宇說，「一年多來，公司的運營不錯，每日飲兩杯星巴克無問題。」

香港經驗珍貴 萬八月薪堪比中產

碩士畢業後，唐震宇曾在香港短暫工作一年，在酒店和會展都有過工作經歷，其後他曾輾轉多個大灣區內地城市發展，包括深圳、佛山和廣州。他指出，自己在香港服務業的經驗非常受到內地僱主的青睞，「我哋由細開始有書展、動漫展，以及做事細緻、嚴謹、專業，加上與國際交流多，僱主會覺得呢啲香港經驗好珍貴。」

港府新一期的《施政報告》中推出「大灣區青年就業計劃」，將資助2000名香港青年北上就業，月薪最低可達1.8萬元。唐震宇表示，這樣的薪酬已經相當不錯，若是在廣州、深圳只可應付日常開銷，但若想買樓定居，仍然會有些「忟水」；而若是在肇慶、江門、東莞等城市，就算相當高薪的收入了，「等於在香港月入6、7萬，中產收入。」

香港土地房屋問題尖銳，生活成本亦高，對於年輕人來說壓力較大。（資料圖片）

十多萬可上樓 生仔不用400萬

出生香港基層，唐震宇自幼時起，在香港的居住環境就較為逼仄。大學畢業後返港，他曾嘗試自己租樓居住，惟數千元仍只可以住在小小的單位中，上樓更加是奢望。他指在大灣區不少城市除了機遇多外，亦相對宜居。以正在發展的肇慶來說，住宅呎價800元，若購入1000呎的寓所，總價只需80萬人民幣（約95萬港元），「首付大約一、二成，十多萬便可以上到樓，而且啲樓盤起碼係黃埔花園嘅質素。」

而就教育來講，唐震宇說，不少城市亦有教學質素不錯的民辦私立學校，甚至亦有專門針對港人的「港澳子女子弟班」，而價格則比香港要便宜不少，「就話香港生仔要準備定400萬，我計嚟計去，都係100萬就能搞定。」

特首林鄭月娥於11月25日發表2020年施政報告，當中提及將推出「大灣區青年就業計劃」。政府會資助2000香港青年人北上大灣區城市發展。（資料圖片／張浩維攝）

港青赴大灣區需耐心 唐震宇：積累經驗和人脈可做超級聯繫人

在內地學習生活逾10年，唐震宇說初到新的城市一開始也會有不適應，但自己相對幸運，在內地期間未有「被人呃過」，他說最重要的經驗就是「凡事不要著急，要有耐心。」

他又指，大灣區有7000萬人口，且許多城市仍有較大的發展空間，不同的城市亦有不同的特點，如佛山和東莞的工業相對發達，深圳的金融服務業有優勢，而若是想要發展文創、初創企業，肇慶和江門都是不錯的選擇，「呢個過程中會遇到好多人，而香港人在其中就是超級聯繫人的角色。」

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