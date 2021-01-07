確診大廈｜多6住所上榜　元朗金輝大廈6人染疫　全屬將藍隧道群組

新冠肺炎疫情持續，本港今日（7日）新增33宗確診個案，雖然疫情稍有緩和，但根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，若對比過去14天，本港再有6幢大廈新上榜，其中2幢都屬於將軍澳藍田隧道地盤群組，包括元朗俊賢坊2號恆運樓、長沙灣兼善里27號。 此外，元朗金輝大廈累計已有6人染疫，他們全部都屬於將藍隧道群組。

增6幢疫廈

對比過去14天，今日新增多個初次「上榜」住所，例如西貢蠔涌村、柴灣峰華邨曉峰樓、元朗雅珊園3座、元朗俊賢坊2號恆運樓、長沙灣兼善里27號，以及油麻地廟街160號。

將軍澳藍田隧道地盤群組再多12人中招，群組已累計有28人。在上述6幢新增疫廈中，元朗俊賢坊2號恆運樓和長沙灣兼善里27號，都屬於將軍澳藍田隧道地盤群組。

金輝大廈再多4人中招 全屬將藍隧道群組

在今日新增的個案中，位於元朗金輝徑1-31號的金輝大廈，單日新增4宗個案（#9079、9099、9102、9104），4人都屬於將藍隧道群組，年齡約10至60歲，全部無病徵，與本地個案有流行病學關連

資料顯示，在過去14天，金輝大廈早前亦有2宗個案，二人同樣屬於將藍隧道群組，即大廈累計已有6人染疫。

貝沙灣4期貝沙灣南灣5座今日再增加一名患者，病人是5歲男童。（資料圖片）

貝沙灣5歲童染疫

另外，繼昨日薄扶林貝沙灣有一人確診後，今日再有新增個案。一名5歲男童（#9086）染疫，同樣報稱住在貝沙灣4期貝沙灣南灣5座，他在1月5日發病，與本地個案有流行病學關連。

▼1月7日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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榮熙閣累計6人確診

至於被要求強制檢測的長沙灣寶熙苑榮熙閣，今日再有兩宗個案（#9088、#9090），在14天內已有6人染疫。