無懼Staycation　九龍塘漫春天生意復八成　職員：客人信我哋乾淨

新冠肺炎疫疫情襲港接近一年，對本港各行各業帶來經濟影響早已浮現。本港酒店業隨著遊客不能來港而帶來打擊，紛紛轉攻本地客大搞Staycation，四星酒店千多元一晚包一餐，日租酒店強攻本地人生意，這是否會搶走時鐘酒店的生意，令經營環境變得更艱難？

時鐘酒店「漫春天精品酒店」職員直言有影響，但現時已回復八成生意，估計較日租細一半影響，「第二、三波疫情啲人真係驚，無人出街，生意係好靜，而家習慣晒照嚟，但夜間生意因為無堂食，係有好大影響。」原來，不能外出用膳，連帶的影響並非但但只有飲食業，連帶夜生活生意亦長期受到影響。

「漫春天精品酒店」職員周小姐表示，疫情下，清潔工加強房間清潔，每每要花上半小時以上。（梁煥敏攝）

新冠肺炎肆虐全球多個地方，受到疫情的重挫下，本港旅遊業及酒店業於疫情初期已有影響，雖然不少酒店轉陣推廣本地人「Staycation」，但由於疫情多次反復影響，限緊令的收跟下亦有影響，部門轉移只接收外地回酒隔離人士外，其他酒店只接本地市民亦不能抵觸零遊客的嚴重影響，推出員工無薪假期計劃，影響了行業無計。

日租、月租酒店、賓館大受打擊下，時鐘酒店的市況會否同樣轉差？九龍塘時鐘酒店「漫春天精品酒店」職員周小姐表示，疫情初期生意並無影響，直至去年四月的第二波疫情及七月的第三波疫情，問題漸漸浮現，「啱啱開始個個以為好似SARS咁無乜特別，到第二、三波個個都覺好危險，無人出街，真係靜得多啦！而家？人人習慣晒疫情，照出嚟照出街，正常返啦！」

周說，現時的生意回復以往八成，由其早上、下午時間客人已漸漸「回歸」，的確，記者於中午時間到酒店作訪，酒店停車場已泊滿汽車，周續說，餘下的主要同樣受到限聚令下食肆禁止晚更堂食的影響。「無得食夜晚飯對我哋生意都有影響呀！啲客人習慣晚飯後嚟伸展、休息下、輕鬆下，或者食飯前會到一下，而家就唔得啦！」禁堂食令影響不止是飲食業，夜生活同樣受到連帶重挫。

周小姐說，疫情下，客人大多沒有難以應付的要求，大多「速戰速決」，跟疫情前分別不大，更說，「啲客嚟我哋呢度都係睇品牌，覺得信得過，有無疫情都係咁做，清潔不嬲做到足，所以唔駛多問。」時鐘酒店跟日租酒店不同的是，除了需要用的避孕套外，浴室內會準備一支「滴露」清潔液以供客人所用，並發現所用的人客有所增加。「可以話我地有機會仲乾淨過酒店，但要其他人去比較啦，因為係不嬲做法，做得時鐘酒店，清潔做得好足架！」

「漫春天精品酒店」職員周小姐表示，疫情下，清潔工加強房間清潔，每每要花上半小時以上。（梁煥敏攝）

周說，清潔員一般花上20分鐘至25分鐘清潔房間，現時疫情影響下，往往多花10分鐘以上噴清潔液等，閒時亦為公用地方加強消毒，前檯職員會戴上口罩，清潔員會加強個人防護，現時已成習慣，唯一不同的，暫時沒有強調客人填申報表，而酒店一如以往現時未有特別優惠，客路亦差不多，「係年輕人少左…始終佢地唔係主要客路，係大年紀少少。」

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不少酒店集團因生意影響下要求員工每周放無薪假，周說直至現時，集團所以職員正常上班，沒有受到影響，又要增加人手當清潔，但面對疲情仍未受控有所隱憂，「唔係架，影響係比正常酒店少一半，但再咁落去我哋都擔心會有（放無薪假）架！」

「漫春天精品酒店」職員周小姐表示，疫情下，清潔工加強房間清潔，每每要花上半小時以上。（梁煥敏攝）

另外，周說，港府早前同樣呼籲時鐘酒店業界供應房間予外地返港人士，但老闆考慮過後已作拒絕，「始終我哋唔會方便咁做啦！同埋之後要清返間房手尾好長，客人又無信心…」加上時鐘酒店主要客源為本地人，對外來人士而言未必合適。