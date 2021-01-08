聯合醫院病房爆疫｜院長譚錦添卻放17天長假　前線醫護斥「神隱」

新冠肺炎肆虐，去年12月底聯合醫院懷安科2D病房爆發疫情，累計12名病人、9名醫護及職員確診，屬本港疫情以來最大規模的院內爆發，當中3名病人更病逝。不過，原來在一眾醫護人員、專家為這次爆發而四處奔走，安排病人檢測、職員檢疫、改善感染控制等的同時，聯合醫院行政總監（俗稱院長）譚錦添正享受他的17天長假，未有因應今次突發事件而取消休假及返回醫院主持大局，前線醫護狠批他「神隱」。 另有消息人士透露，譚錦添在重回崗位後向一眾醫護發電郵送上新年祝福，內容提到縱然在去年醫院服務和病人護理都受到影響，但因為管理層與前線都團結一致，才成功渡過這一年。

▼聯合醫院病毒爆疫 袁國勇到場視察▼

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《香港01》接獲聯合醫院前線醫護投訴，指聯合醫院行政總監譚錦添在2D病房爆發事件期間繼續放假，並無回院處理事件，「佢無返嚟主持大局，就算喺香港但都唔出現！」

佢（譚錦添）都話2D（病房）咁大件事，全世界都睇住，佢自己就喺屋企睇住囉！ 聯合醫院醫護人員

據了解，譚錦添由去年12月18日起休假，直至今年1月4日才重回崗位，即放假長達17天。有前線醫護炮轟譚錦添「神隱」，不見蹤影，也無法得知他是否完全對聯合醫院不聞不問，「佢自己都話2D（病房）咁大件事，全世界都睇住，佢自己就喺屋企睇住囉！」

九龍東醫院聯網總監譚錦添醫生。（資料圖片／李澤彤攝）

電郵傳聯網同事：因為大家都團結一致，才能成功渡過這一年

譚錦添除了是聯合醫院院長，亦是整個九龍東醫院聯網的行政總監，將軍澳醫院和靈實醫院都屬這個醫院聯網。消息指，譚錦添於1月4日向整個九龍東醫院聯網的員工發電郵，恭祝員工新年快樂。根據該電郵內容，他稱，醫院在去年遭遇前所未有的動盪和挑戰，但依賴同事的專業及團隊合作、病人的信任及合作，才渡過這些忙亂時刻。他又指，雖然醫院服務和病人護理都受到影響，但因為大家都團結一致，管理層與前線員工像一個牢不可破的團隊一樣，才能成功渡過這一年。有前線醫護直言他的言論就像活在平衡時空一樣。

▼譚錦添向員工發電郵送上新年祝福▼

譚錦添的「消失」令不少醫護感到失望、驚訝，公共醫療醫生協會會長馬仲儀也表示，聯合醫院多人染病，屬重大事件，難以理解院長為什麼無出現，「咁多同事染病，士氣都已經受影響，佢咁大件事都唔出現，除非唔喺香港啫！」

聯合醫院發言人回覆表示，聯合醫院行政總監譚錦添醫生早前休假，並由醫院副行政總監謝萬里醫生代理醫院行政總監職務。期間，譚醫生一直密切關注醫院事務，謝醫生及醫院管理團隊亦和譚醫生保持密切溝通，向他匯報醫院最新情況，共同參與制定應對策略及措施。

▼聯合醫院員工到流動採樣站接受檢測▼

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去年12月22日，一名91歲女病人檢測新冠病毒呈初步陽性，在追蹤下發現她早前入住的聯合醫院懷安科2D病房，再有2名女病人初步確診，其後三人都正式確診，更揭發該病房有大批病人及醫護人員染疫，包括護士、抽血員、病人服務助理等人。香港大學微生物學系講座教授袁國勇在12月26日親身到醫院視察，評估病毒傳播原因及途徑，提出改善感染控制的措施。醫院上下其時都忙於安排病人和員工檢測、檢疫，又立刻加設空氣清新機、研究如何改善入院篩查等安排，冀阻止下一次院內傳播。其後全院5300多名醫護、職員亦在醫院內或醫院附近的檢測站接受檢測。最終該群組累計21人確診，成為本港一年疫情以來最大的醫院傳播群組，當中3名病人病逝。