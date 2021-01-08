大灣區青年就業計劃出爐　企業每職位獲津貼1萬元　限8月底前入職

施政報告早前提出，將資助2,000名香港青年北上就業，月薪最低可達1.8萬元，計劃今日（8日）正式出爐。根據規定，企業如申請津貼，須安排畢業生於今年8月31日前入職。網站顯示，有興趣參加計劃的企業，需填妥登記表格，以便職員聯絡；至於供求職者查詢空缺的功能，則會稍後推出。

勞工處表示，「大灣區青年就業計劃」正式開展，任何在香港及大灣區內地城市均有業務的企業，皆可申請，提供職位空缺。計劃共提供2,000個名額，當中約700個為創科職位，餘下歸類為一般職位，政府會按每名獲聘畢業生，向企業發放每月1萬元津貼，為期最長18個月。

「大灣區青年就業計劃」出爐，政府邀請有興趣的企業申請參加計劃。（政府新聞網）

在畢業生資格方面，申請人必須為香港居民，並持有在2019至2021年由香港或香港以外的院校，頒授的學士或以上學位，畢業生如受聘，可獲得不低於1.8萬元。



網站顯示，有興趣參加計劃的企業，需填妥登記表格，以便職員聯絡；至於供求職者查詢空缺的功能，則會稍後推出，有興趣參加的畢業生，可按空缺咭聯絡方法，直接聯絡企業。計劃秘書處又說明，如企業申請津貼，須安排畢業生於2021年8月31日前入職。

「大灣區青年就業計劃」今日出爐（網站截圖）

秘書處提到，非創科職位須長時間派駐在大灣區內地城市工作，至於創科職位方面，企業需派駐畢業生在香港，及大灣區內地城市工作，及接受在職培訓，時間各佔約6至12個月。



另外，創科職位的應聘者，所獲頒授的學位，須為科學、科技、工程和數學相關的學科，包括但不限於生物科學、物理科學、化學、醫學（包括生物醫學）、數學科學、電腦科學及資訊科技、工程及科技、與建築學及城市規劃相關的學科類別。