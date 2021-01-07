新冠肺炎．1.7｜增33宗確診　紀律部隊百人加入助追蹤密切接觸者

新冠肺炎疫情持續，衛生防護中心公布，本港今日新增33宗確診個案，較昨日的25宗輕微反彈。 港府已購入三款新冠肺炎疫苗，德國BioNTech / 復星和中國科興首批疫苗料於下月供港。食物及衞生局副局長徐德義今日（7日）表示，期望在18區均設立社區疫苗注射中心，統一注射需低溫儲存的BioNTech / 復星疫苗，減少因分散接種而造成的混亂。原定今天公布的科興疫苗第三期臨床報告仍未出爐，徐德義稱，政府相關部門已跟科興緊密溝通，「了解中間發生咗咩事」

【23:55】巴西當局公布，科興新冠疫苗的後期臨床測試有效率(即疫苗保護率)，為78%。

1月7日，馬鞍山頌安邨頌智樓被列為強制檢測大廈，外判檢測商在邨內設檢測站，早上只有10多人排隊做檢測。（歐嘉樂攝）

【23:30】民政事務總署表示，正在核實強制檢測公告內已進行檢測人士，並積極追查可能未有進行檢測人士，跟進相關人士有否遵從強制檢測公告。



民政事務總署指，會和房屋署、香港房屋協會或相關的業主立案法團和物業管理公司合作，請公營房屋及私人樓宇住戶，向民政處提供已經接受檢測的資料，民政處亦已派員到一些大廈家訪，查核居民是否已有檢測紀錄。

強制檢測｜民政署與房屋、房協及法團合作 揪違強檢公告住戶

【22:50】香港政府向多間藥廠採購新冠疫苗，當中包括中國科興生物（Sinovac）研發的疫苗（簡稱「科興疫苗」）。路透社1月7日引述知情人士報道，科興疫苗在巴西的後期臨床測試有效率為78%。此數字低於土耳其方面之前公布的數字91.25%。

路透社：中國科興疫苗在巴西後期測試有效率為78％

【19:36】機管局表示，三跑道系統工程一名分判商工人初步確診，相關工作範圍及接送該名工人的船隻已被安排進行清潔及消毒。

該名工人為三跑道系統工程承辦商中國路橋—法國地基—三寶聯營的分判商員工。他的最近上班日期為今日早上，當收到通知後，他立即離開相關工地。該名工人於工作期間一直有佩戴口罩。曾與該名工人有接觸的其他工人已獲安排病毒檢測，並留在家中14天。

【19:19】政府發言人表示，鑑於疫情發展，決定維持在《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下適用於曾在英國或南非逗留人士登機到港的限制措施，以及《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）、《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）及第599H章下，對曾在中國以外地區逗留的抵港人士更加嚴緊的21天強制檢疫要求。

發言人又指，到目前為止，本港已確診15宗新變種病毒輸入個案，當中13宗由從英國到港人士傳入，而兩宗從南非輸入個案亦發現另一新變種病毒株。經檢視全球及相關地方最新的疫情發展後，政府認為有必要維持限制曾逗留英國或南非人士登機來港的措施，以及曾在中國以外地區逗留的抵港人士的21天強制檢疫要求。

政府指，會每兩周檢視並公布是否有需要作出調整。

衞生署又指，因應內地疫情的最新發展，早前實施向從陸路口岸抵港並曾於14日內到訪內蒙古的入境人士派發樣本瓶的安排將於明日（一月八日）起取消，然而該等人士如未獲豁免檢疫，抵港後必須在指定地點（家居或其他住所）接受14天強制檢疫。至於早前生效向過去14日內曾到訪天津、四川省、黑龍江省、遼寧省、北京及河北省並從陸路口岸抵港人士派發樣本瓶的安排仍然維持不變。

【18:15】康文署表示，一名外判圖書館員工確診。該名外判圖書館員工於觀塘區瑞和街公共圖書館工作。她最近一次上班日期為12月28日，而所有香港公共圖書館已在12月10日起暫停開放。她為確診者的密切接觸者，故需進行病毒測試，並於昨日（1月6日）獲通知確診。

該名員工最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩。她於上班期間有進行體溫探測，體溫正常。康文署已即時安排全面清潔及消毒瑞和街公共圖書館相關樓層和所有公共設施。

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【17:19】對於河北省近日有爆發，徐德義醫生回應指，衛生防護中心密切留意香港以外任何地方的疫情。以河北省確診個案上升的問題，政府在本月五日有宣布新措施，於1月6日起，如香港居民在過去14天到過河北省，均要在關口做病毒檢測。

政府已購入三款新冠肺炎疫苗，德國BioNTech / 復星和中國科興首批疫苗料於下月供港。食物及衞生局副局長徐德義今日（7日）表示，期望在18區均設立社區疫苗注射中心，統一注射需低溫儲存的BioNTech / 復星疫苗，減少因分散接種而造成的混亂。原定今天公布的科興疫苗第三期臨床報告仍未出爐，徐德義稱，政府相關部門已跟科興緊密溝通，「了解中間發生咗咩事」

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【17:02】豐澤樓方面，徐德義醫生表示，在第一次強制檢測時已有超過95%人檢測，比率算高。有專家覺得可能是有人在第一次檢測時，在病發初期，所以不能並未能找出來，其後可能開始發病，所以污水樣本再發現有陽性，所以建議再做第二次檢測，希望找到確診者。

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【16:52】張竹君醫生表示，啟德個案追蹤指揮中心將設置於啟德社區會堂，主要是因為衛生防護中心不夠地方。下周一將借調100名紀律部隊成員來幫忙追蹤密切接觸者，並會為相關人員提供訓練。

相關新聞：啟德指揮中心將啟用 下周一百名紀律部隊人員加入追蹤密切接觸者

【16:36】今增33宗確診個案，5宗源頭不明再創第四波以來的新低，而初步確診個案為30多宗。食物及衞生局副局長徐德義醫生表示，政府將派發改良樣本收集包。在檢測表格上填名、身分證、電話號碼，交之前再對資料，要按指引收集咽喉的口水，即使陰性結果也會可獲發短訊通知。

【12:20】消息指，本港今日新增逾30宗新冠肺炎確診個案。

新冠肺炎｜疫情追蹤料變三層 何栢良倡參考內地 動員快速堵截

【11:14】第四波疫情緩和，有指政府將由現在的兩層追蹤，加強至三層追蹤，並於啟德設置指揮中心。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（7日）在商台節目指出，加強病毒追蹤是好的轉變措施，如果做得好，「長期捱打」的形勢會有明顯改善，倡可參考內地做法。他坦言，在社區長時間維持「零個案」很困難，強調如有零星個案傳入社區，關鍵在於能否快速堵截，不要引起牽連大波。

【10:51】新一輪防疫抗疫基金的「健身中心資助計劃」明日（8日）開始接受申請。為去年12月10日起關閉的健身中心，提供一筆過10萬元資助，截止申請日期為2月8日。民政事務局已委託中國香港體適能總會協助推行計劃。如對計劃及申請手續有疑問，可致電2389 3538查詢。計劃的申請表格及指引可於民政事務局網頁下載。

牛年年宵市場或取消 檔主擬租吉舖賣年花 花農花場開賣

【08:00】新冠肺炎疫情反復，食衞局局長陳肇始周一（4日）表示過年前無空間放寬防疫措施。食環署稱會繼續評估疫情的最新發展，不排除調整年宵市場的規模，甚至取消舉辦年宵市場。

面對年宵市場可能夭折，有本地花農不想坐以待斃，計劃租住宅區的臨時舖位賣年花；亦有花農決定集中留在花田出售賀年盤栽、鮮花，令花市「遍地開花」。由於租舖及入貨已逼在眉睫，促當局盡快作出決定。

有賣年花商戶不滿當局猶豫不決，對他們入貨、找人手、場地等大受影響；又有花農說認為，取消年宵市場不會影響市民購花意欲，反會令其他零售點出現人潮，無補於事。

新增曾有患者潛伏期光顧的9間食肆。

確診食肆｜增9餐廳 翠林邨隱形患者元旦曾到將軍澳中心穴の酒販

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，昨日單日新增25宗確診，是一個半月以來新低。衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有9間食肆上榜，多名居住強檢大廈名單的隱形患者，曾港島及九龍食肆用膳。

一名居住強制檢測大廈名單內的隱形患者，在發病前曾到過至少3間餐廳用膳，分別為觀塘APM金記冰室、藍田麗港城商場一粥麵及將軍澳中心穴の酒販；其餘患者則分別過訪過灣仔英皇大廈大澳德發、炮台山公主大廈知粥嘗樂、香港國際機場一號客運大樓Delifrance及深水埗曼坊意樂餐廳。

強制檢測大廈｜彩雲邨豐澤樓料仍有隱形病人 居民須二度強檢

【00:00】食物及衞生局公布，由於彩雲邨豐澤樓的污水樣本檢測仍然持續呈陽性，因此向該大廈居民及訪客發出第二次強制檢測令，任何在去年12月15日至12月28日期間曾身處豐澤樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本周六( 9日)或之前接受檢測。

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昨日總覽：新冠肺炎．1.6｜新增個案跌至25宗 彩雲邨豐澤樓須二度強制檢測疫情持續放緩 消息：本地個案減至單位數 可放寬限聚令、禁堂食增25宗確診創個半月新低 張竹君：好跡象 憂社區仍存隱性傳播牛年換新鈔｜銀行職員憂致人群聚集播毒 金管局鼓勵派電子利市消息指BioNTech疫苗可下月供港 食衞局周五晤醫學界商接種安排

有確診患者報稱住在貝沙灣4期貝沙灣南灣5座。（資料圖片）

確診大廈｜薄扶林貝沙灣女住客染疫 九巴車長住強檢大廈榮熙閣

【00:00】新冠肺炎疫情持續，本港今日（6日）新增25宗個案。衞生防護中心晚上更新的大廈名單，其中有確診者報稱住在薄扶林大型豪宅屋苑貝沙灣南灣；至於確診的九巴車長則住在長沙灣寶熙苑榮熙閣，屬於需要強制檢測的大廈。

增25宗確診第四波以來新低 艾齡樓須撤離 九巴司機染疫未知源頭強制檢測大廈｜馬鞍山頌安邨頌智樓有2不明個案 準媽媽即往檢測強制檢測大廈｜澤豐花園澤民樓多人確診 家長為幼子取樽免外出家居限聚令｜何栢良：僅少數個案涉親戚聚會 推新措施需數據支持

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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停課｜下周起可1/6學生回校 有中學安排中三及中六生各上課半晝新冠肺炎｜中學校長會料中六生優先回校 促盡早公布校本評核安排新冠肺炎｜區議員畢東尼料逾200滯英港人 包括須覆診癌症患者