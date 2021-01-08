林老師死因｜家屬律師指東華三院投訴機制無效　如叫狼去關愛隻羊

東華三院李東海小學教圖書館主任林麗棠墮斃研訊案件中，所有證人今日（8日）已作供完畢。代表家屬的大狀沈士文陳詞指，不少校內老師在作供時都感到自責，可見他們均有自省能力，沈大狀藉此提出質疑「喺咪有人缺乏呢個能力呢？過咗20個月，仍然搵藉口推卸責任。」又指從時任校長羅婉儀在庭上的表達及盤問來看，認為她「未學識呢一課」，亦形容東華處理投訴方法猶如「叫狼去關愛返隻羊」，批評機制無效。

死者林麗棠（終年48歲）前年3月6日在該所位於天水圍的學校內墮樓身亡。除家屬外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士。

代表家屬的大狀沈士文陳詞時指，證據顯示林是一個勤奮盡責、熱愛教學、疼愛學生，處事快捷認真的老師，其專業態度毋庸置疑，而林性格較文靜，不愛反駁。

死者林麗棠的妹妹，每天都有到庭旁聽。(羅國輝攝)

指事件揭教育界的諷刺與矛盾

沈大狀續指，事件中顯示出教育界中存在的諷刺及矛盾，東華三院的精神為救急扶危，但其營辦的李東海小學內，卻令一位專業的老師犧牲了，與救急扶危情神相違背。

校內不少老師感自責

沈大狀又指，不少校內老師都對事件感到自責，是否對林的關愛不足，若當時多行一步，是否可避免事件。沈大狀表示，老師均有自省能力，但他藉此提出質疑「喺咪有人缺乏呢個能力呢？過咗20個月，仍然搵藉口推卸責任。」

指羅用不當方式將責任推給林

沈大狀表示，雖然羅在2018年推出生命天使計劃，目的為促進協助及關愛，但當年2月至3月發生的事卻恰好違背原意，羅用不恰當的方式將責任推到林身上。

申訴機制成老師不申訴原因

沈大狀提到，林於當年3月5日到總部投訴，但總主任得知投訴後卻致電羅，告訴羅有關事件，猶如「叫狼去關愛返隻羊」，批評機制不但無效，更成為老師不作申訴的原因。學校文化、溝通及校長的管理方式也出現嚴重問題，東華三院將管理責任全交予羅，卻未有作出制衡，以致在2019年3月「付出代價」。

未發通告要林辭職不合比例

沈大狀指，學校就發通告沒正式指引，即使只是發便條，讓家長簽名作回覆，其實已屬一個足夠通知，惟事發前羅忘記早前已獲告知澳門交流團，當年2月28日反應激動，更要求林辭職，情況不合比例。

指羅不了解在事件中的責任

沈大狀亦指，當林後來在垃圾桶旁大哭時，羅也只是關心別人眼光，直指羅未能了解自己在事件中的責任，而從羅在庭上的表達及盤問來看，認為她「未學識呢一課」。

證人供述事件的經過。(詳看下圖)

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林的情緒問題由工作引致

另外，精神科醫生陳卓姿供稱，林於2018年5月7日因情緒問題向她求診，而有關情緒問題由工作引致，當時林沒出現幻覺或幻聽，也沒出現自殺傾向。陳曾與她討論是否需要休假，林表示仍能繼續工作，陳於是向她提供紓緩治療，以及調整藥物，也安排較密的覆診。

透露工作量大及處理學生有壓力

陳表示，後來林在6月、9月及12月的覆診中，情緒顯得穩定，不過在事發前最後一次的覆診，林仍表示因工作量大、處理學生行為問題而感到壓力，但她表示自己處理到。陳指，這3次覆診均未有調整林的抗抑鬱藥及抗焦慮藥物。

案件編號：CCDI206/2019