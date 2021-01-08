林老師死因｜林真誠付出未獲認同　家人冀社會檢視老師職責

東華三院李東海小學教圖書館主任林麗棠墮斃研訊案件已進入最後陳詞階段。代表家屬的大狀今日（8日）亦讀出一封由家屬撰寫的信件，內容提到林一直希望可以老師身份輔助學生成長，從不介意付出，但卻未得到校方認同及支援，更換來不斷的踐踏和無助，最後她以結束生命去喚醒社會對李東海的關注，犧牲實在太大，他們仍未能走出傷痛，但仍冀社會重新檢視老師職責，加強對情緒病患者在職場上的協助。

死者林麗棠（終年48歲）前年3月6日在該所位於天水圍的學校內墮樓身亡。除家屬外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士。

真誠付出卻換來踐踏

代表家屬的大狀沈士文亦公開由家屬撰寫的信件，並在庭上讀出部份內容。信件內容提到林付出不少努力成為老師，亦很珍惜這個機會，很享受與學生相處，一直希望可以老師身份輔助學生成長，從不介意付出，她真誠的付出未得到校方認同及支援，更甚的是換來不斷的踐踏和與日俱僧的無助，最後她以結束生命去喚醒社會對李東海的關注。

林麗棠老師的父親激動稱其女兒一心一意培育學生。(羅國輝攝)

專業老師是否要處理行政

家屬在信中續指，對於她的選擇，作為家人而言，真的覺得犧牲太大了，他們至今仍未能走出傷痛，後悔未能在需要時支持她，但失去林已成事實。家屬希望社會重新檢視老師的職責，他們質疑專業的老師是否應要處理書津、交津等行政工作，為何不讓專長處理行政工作的人負責？

望加強情緒病者職場上的協助

家屬亦冀認真處理學校的管理文化及問題、投訴機制、以及加強對情緒病患者在職場上的協助。家屬在信件最後感謝死因裁判官、律政司人員、調查人員及傳媒等，願各位能各司其職，共建一個關懷、有同理心及互相尊重的社會。

林老師墮斃經過。(詳看下圖)

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林父指女兒一心一意培育學生

林父亦一度在庭上激動地表示，林一心一意培育學生，若她能力不遞，東華三院又豈會聘請她，質疑校長「點解乜都要佢做」，但又「呢樣又唔得，嗰樣又唔得」。

教協代表大狀將於下周一陳詞。

案件編號：CCDI206/2019