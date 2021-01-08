法官馬道立離開法院　向公眾揮手道別　結束十年首席法官生涯

終審法院首席法官馬道立，今日在其65歲的生日後正式榮休，馬官在過去一星期先會見傳媒，繼而出席司法機構的道別儀式，至今天終於正式離開辦公室前，與職員逐一道別，並乘坐車牌「CJ」的座駕離開，他並有向公眾微笑揮手，結束他十年首席法官的生涯。

馬道立今天離開終審法院的情況。(詳看下圖)

馬道立最後一周的法官生涯，可謂是本星期新聞焦點之一，他本周一先處理他任內最後一宗聆訊，是一宗裁判法院的上訴案件，馬官與其他幾位終院法官，聽畢陳辭即宣判上訴人得直，該案的上訴人離庭亦不住與其律師張達明握手。

上訴人盧建新(右二)的上訴案，成了終院首席法官馬道立最後審理的案件，盧被裁定得直後，他散庭後高興與代表律師張達明握手。(資料圖片)

翌日馬官出席退休前的記者會，不斷被追問近日熱議的議題，包括「三權分立」、「法治已死」以至「司法改革」，馬官均逐一回應，並重申《基本法》保障香港有司法獨立，但強調因贏不了官司便指「法治已死」，或認為要作司法改革，他認為這些均不是個好理由。然而當被問到他退休後的計劃，卻成了馬官唯一答不出的問題，他只笑言：退休之後才想啦。

馬道立在本周二的記招中的主要內容。(詳看下圖)

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馬在前日出席法庭的告別儀式中，勉勵同業要堅守誓言，守著法治，並對近年法官面對極為尖刻，有時甚或近乎辱罵的對待，仍一直堅守使命，毫不動搖。他最後引述英國著名法官Denning勳爵退休時所說的話：「我希望我可以說那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，該信的道我已經守住了。」他最後說：「我生於香港，香港永遠是我家，以法治為根基，香港永遠保持繁榮昌盛。」

馬道立在送別儀式致辭精華及出席的官員。(詳看下圖)