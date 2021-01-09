新冠疫苗｜聶德權：料農曆新年始接種　醫療機構承包18區接種中心

本港新冠肺炎疫情未止，公務員事務局局長聶德權今（9日）早在港台節目稱，預料在農曆新年或之後可開始疫苗接種計劃。政府將設四個途徑讓市民接種，包括18區社區疫苗接種中心、院舍外展服務、私家醫院及診所，以及醫院管理局和衞生署診所。 他預計疫苗接種中心將運作半年，擬由私家醫院及醫療機構承包有關工作，亦會招募公務員擔任中心行政人員。私家醫院及診所注射疫苗將獲政府補貼，醫生不可再額外收費。中心及診所須記錄疫苗過敏及副作用事件，並上報衞生署。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

聶德權表示，政府會在本月內完成接種計劃籌備工作，預料德國BioNTech / 復星疫苗將於下月到港，在農曆新年或之後可開始接種計劃。巴西聖保羅州的研究結果顯示，內地科興疫苗有效率為78%，聶德權稱，疫苗安全及有效性要視乎很多數據，個別區域的第三期臨床試驗只是其一，留待專家作出謹慎及科學為本的決定。BioNTech / 復星及科興疫苗已在其他地方開始接種，有關經驗亦有助觀察。

政府將設四個途徑讓市民接種新冠肺炎疫苗。（資料圖片）

政府將設四個途徑讓市民接種，首先是在18區設社區疫苗接種中心，市民可在網上預約登記；在安老及殘疾人士院舍，將安排外展接種隊服務；私家醫院及診所具注射流感針經驗，這次也會參與計劃，而醫管局醫院、診所及衞生署門診亦會提供服務。BioNTech / 復星疫苗的處理程序較複雜，要在攝氏-70度儲存，在2至8度環境只能存放5日，稀釋後只能存放數小時，將在社區疫苗接種中心統一處理；而科興及阿斯利康／牛津的物流相對簡單，可在醫院及診所接種。優先接種群組為醫院職員、院舍職員及院友、長者、長期病患者等。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

聶德權稱，預計疫苗接種中心將運作半年，營運時間為早上8時至晚上8時。中心需穩定醫護人手，擬由私家醫院及醫療機構承包有關工作，獲得業界正面反應。政府亦會招募公務員及退休公務員擔任中心行政人員。場地會分為登記站、注射站、等候區等，需要雪櫃及後備電源等設備。市民需在網上登記預約在中心接種疫苗，同時選擇兩劑針的時間，屆時會有短訊提示。

聶德權稱，預計疫苗接種中心將運作半年，營運時間為早上8時至晚上8時。（資料圖片）

私家醫院及診所注射疫苗獲補貼

私家醫院及診所注射疫苗將獲政府補貼，醫生不可再額外收費。供應針量、資助額、診所設備如雪櫃及急救裝備藥物等細節仍在商討中。醫護培訓方面，香港醫學專科學院及香港護理專科學院均願意參與統籌，讓醫護解答市民的疑難。

有私家醫生關注要否為疫苗副作用承擔責任，聶德權表示，法例599K章列明如疫苗本身有副作用，注射的醫護不用負責任。病人在接種前需簽署同意書，在預約過程中亦需閱讀相關疫苗資訊，確保知情及理解疫苗影響。倘疫苗出問題，聶德權稱病人可向藥廠追討，但坦言過程有困難，政府保障基金將協助，詳情稍後公布。社區疫苗接種中心及診所須記錄有關過敏及副作用事件，並上報衞生署，衞生署與大學會合作研究其關係及嚴重性。