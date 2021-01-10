新冠疫苗｜體育館設接種中心　中大醫院願借場　未定可否walk-in

本港新冠肺炎疫情未止，公務員事務局局長聶德權稱，將在十八區設立社區疫苗接種中心，擬由私家醫院及醫療機構承辦。 有計劃承辦的醫療機構代表透露，政府希望每間中心內有15個注射站，為市民接種BioNTech / 復星的mRNA疫苗，每個注射站會有3名護士，即整間中心約需50名醫護人員，直言要找到大量人手工作是「有啲吃力」。 政府傾向使用體育館作疫苗接種中心，但若有私家醫院或非政府機構（NGO）願意提供場地，政府亦會考慮；當局未決定是否接受市民即場登記（Walk-in）。中大醫院行政總裁馮康表示，剛在今年年初啟用的中大醫院有意成為其中一個接種中心。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，政府希望每間中心內有15個注射站，為市民接種BioNTech / 復星的mRNA疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

料醫生護士人手需求大

康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，上周五（8日）晚上跟政府開會商討設立疫苗接種中心，政府透露希望每間中心設立15個注射站，為市民接種BioNTech / 復星的mRNA疫苗。

政府要求每個注射站有兩至三名護士，每更也需有一名醫生，即整間中心每更約需40至50名醫護人員，加上其他職員，料對人手需求大，而且每天營運12小時，「月中無休」，他直言康健或需聘請不少醫護人員，才能應付到為期半年的接種中心運作需求，坦言「有啲吃力」。

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傾向用體育館 未決定是否接受walk-in

他指，政府期望在十八區各設一間疫苗接種中心，傾向使用體育館，但若有私家醫院或NGO願意提供場地，政府亦會考慮；另政府未決定是否接受市民即場登記（Walk-in），梁國齡料較難做到。他稱，政府會提供醫用雪櫃，亦正研究如何確保場地的電源穩定，以保證疫苗得到冷藏。

政府將在十八區設立社區疫苗接種中心，為市民接種BioNTech / 復星的mRNA疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

梁國齡續稱，政府傾向為每間中心提供一筆過的營運資金，而非「按人頭」計算，政府要求每間中心每天為市民接種2,500劑疫苗，若數量低於目標，承辦商會獲得的資金也會打折扣，可能只能得到「基本底薪」。

中大醫院行政總裁馮康表示，該院有意成為其中一個接種中心，醫院會繼續招聘人手，以應付中大醫院及疫苗接種中心的服務，將視乎接種中心規模及工作量而調配人手。

中大醫院行政總裁馮康表示，新開張的中大醫院有意成為其中一個接種中心。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港醫務行政學院院長劉少懷亦有意承辦接種中心，他稱不少私家醫護、退休醫護都願意出一分力，他自己和一些醫護人員在去年全民檢測時曾組成團隊協助採樣，今次會了解上次的「班底」能否繼續抽空幫忙，但由於今次需要承辦半年之長，他直言醫護都需「抽多啲時間先得」，亦需視乎政府要求承辦商負責多少項工作，例如是否需同時兼顧登記資料、人流管制等，才能確定所需人手。

記者向政府查詢是否會向醫療機構發出標書及邀請投標，以及相關的評審準則。食物及衞生局回覆指，政府現正積極進行各項籌備工作，並會適時公布相關細節，包括社區疫苖接種中心的營運安排。

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