東鐵明停旺角東至紅磡列車服務　受影響西鐵乘客紅磡出閘免收車資

為配合沙中線工程將東鐵線延伸過海，港鐵需要進行新軌道接駁工程，港鐵今年有10個周日，需要暫停旺角東站至紅磡站服務，首個停相關路段服務日期，定於明日（10日）。 在受影響日子，東鐵南行尾站將會為旺角東站。港鐵明日會安排免費接駁巴士，來往九龍塘站至紅磡站。為免使用接駁巴士乘客，出閘後再入閘產生額外車資，港鐵今日（9日）宣布特別票務安排。港鐵表示，明日使用八達通的乘客，在紅磡站出閘，經接駁巴接續行程，可享半段甚至全段車程免費。而不需乘接駁巴轉駁的西鐵乘客，只要在紅磡站出閘，亦可享免車費優惠，不過使用單程票則不受惠。

明日東鐵旺角東至紅磡列車停服務。（資料圖片）

免費接駁巴來往九龍塘站至紅磡站

港鐵周日將提供免費接駁巴士，方便東鐵乘客前往紅磡。不過市民須注意，免費接駁巴並非在旺角東站開出，而是來往九龍塘站至紅磡站。港鐵解釋，由於旺角東站對出位置空間有限，因此免費接駁巴會安排來往九龍塘站至紅磡站。至於接駁巴頭班車將於早上5時30分於紅磡站近C2出入口開出，尾班車則會在凌晨1時14分在九龍塘站近D出入口開出。

港鐵車務營運總管黃琨暐指，接駁巴繁忙時間約每5分鐘會有一班車，預計點對點車程需時約20至30分鐘，但強調接駁巴士運載力有限。黃呼籲市民可考慮轉乘荃灣線、觀塘線及西鐵線，並在九龍塘站、太子站、旺角站、美孚站或尖東站轉車。

西鐵乘客明紅磡出閘轉免費巴再接續行程 全程免收費

黃琨暐續指，因應個別路段列車服務暫停，為免使用免費接駁巴士乘客，再入閘時產生額外車資，港鐵會有特別票務安排，使用接駁巴接續行程的乘客，可享半段甚至全段免費。港鐵舉例指，西鐵乘客如明日於紅磡出閘，轉乘接駁巴，再於九龍塘入閘繼續車程前往沙田，將會全程免費。至於東鐵乘客若要前往西鐵沿線車站，在九龍塘站出閘轉乘接駁巴的前半段則要收費，但在紅磡站再次入閘，往西鐵沿線車站的後半段車程則會免費。

港鐵亦會在九龍塘站設指定閘機，讓使用單程票或都會票出閘乘客使用，亦會有職員協助，讓他們以接駁巴士轉乘西鐵線時，不會被扣除更多費用。

明日港鐵特別票務安排。(01製圖)

黃琨暐說，乘客明天在紅磡站出閘時，不會扣取車費，換言之，所有乘坐西鐵線到紅磡的乘客，即使不乘坐接駁巴士，只要使用八達通出入閘，全段車程均為免費，「我哋考慮嘅因素，都係見到特別嘅情況，如果中間break開咗有個接駁巴士車程，有少部分乘客有機會扣多咗車資，所以為咗避免呢個情況，就作出咗呢個安排。（港鐵）考慮咗唔同因素，最主要我哋諗係乘客，方便出入，而且特別情況唔想扣多咗乘客車資。」他表示，曾考慮過多個方法，但最終採納現時處理方案，「最理想就係呢個」。

黃琨暐提醒，使用接駁巴士轉乘的乘客，車程時間始終會較長，若路面多車擠塞，額外多出的車程時間可達45分鐘至1小時，故亦建議乘客轉用其他鐵路線。

明拆除舊路軌 如影響周一服務會盡快通知

今次暫停旺角東至紅磡站路段的列車服務，是為了配合東鐵過海段工程，有關路段要進行軌道接駁工程，讓列車駛入新紅磡站月台。明天東鐵線會進行拆路軌及接駁新路軌的工序，若未能順利完成有機會影響下周一市民出行。黃琨暐說，「我哋喺工程規劃時，每一個步驟我哋都係計劃得好清楚，亦好謹慎，但始終工程都有唔同風險，我哋盡量減低咗風險，所以如果有啲我哋預計唔到嘅情況出現而影響咗星期一服務，我哋都會盡快通知返乘客。」