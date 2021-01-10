2元乘車優惠｜消息：政府擬打擊濫用　將規定用長者個人八達通

政府去年初提出將2元乘車優惠計劃擴展至60至64歲，但指鑑於濫用情況嚴重，政府內部一直設法加強監管。據了解，政府將分階段推展計劃，初步會要求60至64歲人士，須持有個人八達通，才可享有優惠，未來或會要求65歲或以上長者，亦要轉用個人八達通。勞工及福利局最快本周公布詳情。

政府打算取消長者八達通，而是由個人八達通取代，以解決濫用兩元乘車優惠的問題。（資料圖片）

本周召開記者會公布詳情

消息人士透露，政府將分階段擴展2元乘車優惠，根據初步構思，會先規限60至64歲人士，必須持有個人八達通，長遠方面，或會要求65歲或以上的長者，亦要轉個人八達通。據了解，勞工及福利局會於本周召開記者會，公布詳情。

羅致光曾料7月前未能全面實行

勞福局局長羅致光早前在立法會表示，政府已就擴展計劃大致完成評估，在有效防止濫用的前題下，預料今年可逐步推展，相關撥款將納入2021/22年度的財政開支。

不過，他當時已強調60至64歲人口約有60萬人，為防止濫用，需待他們領取個人八達通後，才會實行項目，料今年7月前，亦未能全面實行計劃。

翻查資料，2019年約有360萬張不記名長者八達通卡，及約40萬張由65歲或以上人士登記持有的個人八達通卡，而這數目每年以約35萬張增長。與此同時，香港在2019年只有132萬名65歲或以上長者，而此年齡組別每年約增加5萬人。

行政長官林鄭月娥去年初公布10項民生紓困措施，其中包括將「兩元乘車優惠」的受惠年齡由65歲放寬至60歲或以上，惟具體時間表需待政府完成檢討計劃後再公布，估計將涉及17億元額外開支。