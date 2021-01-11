2元乘車優惠│60至64歲長者最快明年第一季可享用　每5年檢討

政府提出將2元乘車優惠計劃擴展至60至64歲，勞工及福利局局長羅致光今日（11日）於立法會回應議員質詢時表示，最快2022年第一季將2元公共交通乘車優惠擴展至60至64歲人士；另外，隨後2年將要求65歲或以上人士使用個人八達通，即政府計劃在2024年之後，不再使用不記名的長者八達通。

2024年後不再使用不記名長者八達通



羅致光表示，預計最快2022年第一季便可以將2元公共交通乘車優惠擴展至60至64歲人士，並計劃在2024年後，不會再使用不記名的長者八達通。他說，從年中起，大約用半年至7個月向60萬60至64歲長者發放個人卡，其後的兩年要求65歲或以上人士使用個人八達通，以便日後逐漸停用不記名八達通。

羅致光表示，本港60至64歲的人士社交生活較豐富，近半數仍需返工，擴展優惠所費不菲，對政府經常開支構成壓力，有逼切需要轉用個人八達通卡，防止濫用，而有關計劃預計納入下一財政年度逐步落實。另外，有紅色小巴、街渡營辦商、想要納入乘車優惠計劃中，羅致光表示由於相關營辦商可以自行定票價，需要與業界商討監管細節，以防濫用。政府需要加強監管，另外政府會每5年檢討此劃一票價。

會議上，多名議員質疑相關政策為何需要到明年第一季才可實施，羅致光解釋需要硬件、軟件上的支持，包括申請個人八達通需要交表，「好少地方可以申請到」，因而需要時間。



另外，有議員提出為何不效仿內地使用支付寶、微信等實名制支付平台，羅致光則表示，交表申請個人八達通是相對最簡單的方式，而使用其他平台則更需要更多手續，亦要重新設計系統等。

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