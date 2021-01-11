Whatsapp改條款強制分享資料予facebook　私隱專員籲用戶小心考慮

不少港人使用即時通訊軟件Whatsapp，近日更新使用條款，用家如希望繼續使用程式，便需批准將電話號碼、聯絡人等資料，分享予其母公司Facebook。香港個人資料私隱專員鍾麗玲今日（11日）表示，關注是次事件，呼籲用戶留意有關改變，小心考慮新條款，並促請Whatsapp向用戶解釋清楚如何使用資料，以及將用戶考慮期延後，讓用戶有充足時間考慮。

鍾麗玲指，涉及的共享資料包括不少個人資料，對此表示關注。（資料圖片／私隱公署提供）

私隱專員公署今日發稿指，留意到一款港人廣泛使用的即時通訊軟件，最近公布更改使用條款及私隱政策，用戶將於2月8日前同意新條款，否則不能繼續使用。

鍾麗玲指，涉及的共享資料包括不少個人資料，對此表示關注，呼籲用戶留意有關改變，在同意政策前要小心考慮新條款，並留意相關共享資料的類別及用途，考慮是否願意將個人資料，轉移予關連公司儲存及使用。她表示，如用戶選擇不同意新條款，應為資料備存做好準備。

WhatsApp將與Facebook等平台共享的資料：

帳戶登記資料（例如手機號碼）

• 交易資料

• 服務相關資訊

• 使用該通訊軟件服務時用戶如何與他人交流（包括商業活動）的資訊

• 用戶流動裝置的資訊

• 用戶IP 地址

• 其他在其私隱政策內訂明會收集；或經通知用戶或基於用戶同意而獲得的資料，當中可能包括：

o 帳戶資料（例如用戶自定的檔案頁面名稱（profile name）及頁面圖像）

o 在某些情況下（例如當訊息未能成功傳遞）所發出的訊息

o 用戶通訊錄上的聯絡人資料

o 用戶設定的狀態資訊

o 透過該通訊軟件的付款服務或使用其服務作購物或財務交易時的交易或付款資訊

o 顧客服務及其他相關的聯絡資訊

o 用戶的活動記錄及資訊（例如上線情況、群組資訊、頁面頭像等）

o 用戶裝置及網絡連接資訊（例如硬件型號、作業系統、電池水平、訊號強度、瀏覽器資料、流動網絡、系統語言及時區等）

o 手機定位資訊

o 「cookies」

• 由第三者、第三方服務提供者及/或其他關連公司提供給該通訊軟件有關用戶的資料

資料來源：私隱專員公署