WhatsApp簡易被Hack？即做5步加強保安自保，防止被駭客強搶及如何奪取賬戶教學！WhatsApp早前才公布將要強制將用戶資料與Facebook分享，已經令全城鬧爆。最近亦有不少人發現WhatsApp賬戶突然被hack、被偷，原來是WhatsApp本身其中一個設定上的小漏洞，如果用家沒有留意設定，賬戶就很易就被人盜去。

WhatsApp幾乎是每一個香港人必用的通訊軟件，當用家轉換新手機時，只需要新機插入舊的sim卡，就不難將資料過落新手機。不過近年就有不少駭客利用過新手機的操作小漏洞，簡單幾步就將用戶的WhatsApp賬戶盜取，利用盜取的戶口去做不法的事。想自保，就一定要了解駭客究竟用什麼方法去盜戶，從而再在設定上花些少心機提高保安程度，才不易被偷。

很多人在設定上做漏一件事，很易被駭客盜去賬戶。（視覺中國）

👇👇即睇駭客如何簡單地盜取WhatsApp賬戶，以及5步自保與奪回賬戶方法！👇👇

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同場加映：早前WhatsApp更新了私隱條款，今次的私隱條款列明WhatsApp將會與Facebook共享用戶資訊，如果不同意更新，就不能夠繼續使用WhatsApp，認真夠狠！

👇👇【點圖放大睇】WhatsApp更新乜嘢私隱條款？即睇8大魔鬼細節👇👇

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睇全文👉WhatsApp新條款迫用戶出賣資料給Facebook 一文看清8大魔鬼細節

同場加映：Facebook一向都是全球最大型的社交平台之一，不過一直因為審查言論和無故封鎖帳號而為人詬病，有人因此棄用Facebook轉用MeWe。近日香港亦越來越多人開始使用MeWe，究竟MeWe可否取替Facebook？兩者又有甚麼分別？下面將會逐一解釋。

👇👇點圖即睇10個MeWe與Facebook功能特點比較👇👇

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想知MeWe到底係乜？有乜群組好入？請觀看完整文章：MeWe懶人包｜不似Facebook多廣告、有審查 MeWe十個功能特點比較