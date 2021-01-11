港珠澳大橋救護站救護員初確診　據知曾到爆疫青衣救護站取車

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（11日）公布，青衣救護站暫時有3名救護員疫染，屬小型爆發。據了解，港珠澳大橋救護站亦有一名救護員初步確診，他早前曾到青衣救護站取車，大橋救護站正追蹤是否有其他救護員於本月9至11日曾到過青衣救護站。 消防處回覆查詢表示，港珠澳大橋救護站有一名救護人員於今日初步確診，該名救護人員於本月6日當值期間曾到青衣救護站，昨日（10日）最後上班。

有傳港珠澳大橋救護站有人初步感染新冠肺炎。（資料圖片）

疑工作後青衣救護站沖身為高風險因素

據了解，該名救護員隸屬港珠澳大橋救護站，今日獲告知初步確診。據悉，他日前曾到過爆發小型感染的青衣救護站，取用一輛救護車到東涌區執勤，大橋救護站正作出跟進，任何於上周六（9日）至今日曾到青衣救護站人員均須向上級匯報。消息指，過去曾有不少跨區救護車進出青衣救護站，人員在完成高風險行動後，一般都會在站內進行消毒或沖身。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會上表示，青衣救護站至今共有2名救護員確診，另多一位救護員初步確診，屬小型爆發，他們有共用更衣室，故會送部份人士去檢疫中心。張又指出，救護站救護員有幫手接送確診病人，但均有穿足夠保護衣，但由於第一個個案未找到源頭，其他兩個相信是互相接觸而傳染，兩人會一同工作及換衫，一般工作時有較多接觸。

有消息指，青衣救護站再多一人染疫，合共4人。

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