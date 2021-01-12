徐德義：未有計劃推強制市民接種疫苗　可擴大強制檢測範圍

新冠肺炎疫情持續，政府早前公布接種疫苗的安排。立法會一個委員會今日（12日）討論相關事宜，有議員關注政府會否要求市民強制接種疫苗。食物及衞生局副局長徐德義回應稱，暫時未有相關計劃。他又稱，在法理上，強制檢測可擴展至整個小區，但操作上需考慮人手及流行病學需要。

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立法會今日召開「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」，批發及零售界議員邵家輝關注政府會否推行強制接種疫苗計劃，並問到全港需多少人接種疫苗後，才可達到群體免疫。徐德義表示，注射疫苗是醫療程序，「將物質打落人體」，政府暫未有計劃要求市民強制接種；至於群體免疫的指標由專家委員會決定，將適時宣布。

小區強制檢測要顧及人手安排

勞工界議員潘兆平關注強制檢測的範圍可否擴展至一個社區。徐德義表示，現時有相關法理基礎，但需考慮是否有流行病學上的需要，而且亦要顧及人手安排，需要跨部門配合。

另外，近日天氣轉冷，不少市民投訴需在寒冬下排隊等候接受檢測。徐德義表示，明白寒冷對市民造成不便，不過強調現時有6種檢測途徑，市民毋須一定在流動檢測站接受檢測。

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