調查：三成僱主將縮減人手　逾四成決定凍結職位

新冠肺炎疫情持續近一年，香港失業情況嚴峻。萬寶盛華大中華今日（8日）公布第一季「就業展望調查報告」，受訪的193名僱主中，三成僱主未來一季度將縮減人手。

調查於11月中進行，共訪問193名僱主，當中28%僱主表示來季有意增聘人手，30%將縮減人手，42%則表示會維持不變。

受訪的僱主包括金融保險及房地產業、服務業及批發及零售業，經季節性調整就業展望指數則總體下降2%。當中金融保險及房地產錄得-3%的就業展望指數，按年下跌13%；服務業則上升3%，按年下跌12%；零售及批發業則錄得-3%的就業展望指數，按年下跌13%。

徐玉珊指，失業率已經維持在高位，相信會繼續維持，但若措施能令疫情受控，可能會在節日期間刺激消費。(袁澍攝)

萬寶盛華大中華高級總裁徐玉珊指，就業市場情況仍然面對挑戰，受訪三個行業僱主招聘意欲維持疲弱，招聘步伐仍然審慎，「靈活用工」受到市場青睞，即採用臨時工招聘或合約工招聘程序外判等。

她預測本月中再公布的失業率數字應該與上一期相約，因保就業計劃早前幫助不少企業留位職位。至於第四波疫情來襲，政府今日又表示進一步收緊社交距離措施，徐玉珊認為失業率會在高位維持維持一段時間，倘措施能令疫情受控，可能會刺激節日期間消費購買力。而個別公司會否減薪，則視乎其營運情況。

徐又表示，經濟不景前提下，打工仔找工作時間可能比以往更長，求職者更應對工作機會持開放態度，不斷增值自己，或者可以嘗試接受非首選的工作，多爭取工作經驗，減少失業空窗期，為市場復甦做準備。另外，企業則要把握數碼轉化的機會，保持業務穩定。

▼政府收緊防疫措施▼

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