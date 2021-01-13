疫廈｜新填地街20多名密切接觸者須檢疫　張竹君：喉管比較緊密

新冠肺炎疫情持續，其中佐敦新填地街20至26號的唐樓爆疫，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（13日）指出，上址不少單位涉及劏房，由於喉管比較緊密，有20多人被列作密切接觸者，要被送往檢疫。

佐敦新填地街早前爆疫，據知新填地街20、22、24及26號的唐樓，均共用同一出入口，衛生署早前刊憲，在上月30日至1月12日，曾經逗留上址兩小時或以上的人士需要強制檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（李澤彤攝）

張竹君指，昨日26號唐樓的初步確診人士，今日確診；20號唐樓2個單位受影響，今日新增一名密切接觸者確診。她指，不少單位內涉劏房，擔心喉管比較緊密，已送了他們去檢疫中心，至於喉管、建築物維修方面，則靠業主、居民自發去做。

她又強調，民政事務署同事會在強制檢測的地方，盡量找居民做強檢，暫未有特定數字，介定何時需要撤離。張說，若是私人樓宇的喉管，建築署會協助視察，食環署亦會到確診個案家中清潔。

▼1.12新填地街唐樓爆疫▼

記者早前到新填地街26號視察，在大樓外牆可見，不少喉管被人加上其他的幼管，而不同單位的窗口被人封上，從部分打開的窗門可見，單位放有多張上下格床。