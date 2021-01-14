自18年累計10多宗大鼠戊型肝炎　申訴專員主動查食環防治鼠患成效

社會上有意見認為食環署滅鼠工作成效不彰，以及其鼠患參考指數調查未能反映真實情況，令人以為鼠患情況不嚴重。申訴專員公署今天（14日）宣布展開主動調查，審研食物環境衞生署執行防治鼠患工作的成效。

申訴專員主動調查食環署防治鼠患執法成效。（資料圖片）

本港自2018年出現首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案



申訴專員趙慧賢表示，鼠患不單造成環境滋擾，影響市民日常生活，更可傳播多種嚴重疾病。她指，留意到不同媒體報道去年多個食環署街市很嚴重的鼠患問題，同時，本港自2018年發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案後，截至2020年12月累計錄得10多宗確診個案，情況令人關注。她續指，有鑑於此，決定展開主動調查，審研食環署執行防治鼠患工作的成效，並在有需要時提出改善建議。

申訴專員現正蒐集上述課題的資料及意見。市民若有任何資料或意見，可於2021年2月14日或之前以書面方式向申訴專員公署提交。

現時全港公眾地方的防鼠及滅鼠工作由食環署轄下的防治蟲鼠隊負責。防治蟲鼠隊的主要工作包括進行鼠患參考指數調查、巡查有潛在鼠患問題的地方，例如後巷及非法棄置垃圾黑點，以及採取適當防治措施。該署亦會為其他管理公共場地及處所的政府部門提供防治鼠患的培訓及技術支援。