申訴專員揭政府分發口罩機制寬鬆　曾發過期CSI口罩給職員應急用

撰文：鄭翠碧
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新冠肺炎於今年1月起在香港爆發，當時市面上出現由懲教署生產的過濾口罩（ 「CSI 口罩」） ，申訴專員公署接獲14宗投訴，質疑是否有人濫用CSI 口罩。公署其後決定開展主動調查，今天（17日）發表調查報告，稱由於疫情前各個政府部門的口罩分發機制寬鬆，職員有可能獲得超過其實際所需的數量，或增加將口罩轉贈或轉售他人的風險，但未有證據顯示CSI 口罩大規模或有系統地流出市面。
另外，公署抽查7個政府部門了解他們如何處理過期口罩，發現其中一個部門曾於疫情初期保留2,888個過期口罩作最後應急，並於其後分發當中250個過期口罩給職員作緊急備用。
申訴專員趙慧賢展示兩款不同包裝的CSI口罩。 (網上發布會截圖)
公署向懲教署、物流署、食物環境衞生署、香港海關、政府統計處、選舉事務處和機電工程署查詢他們使用CSI口罩的情況，發現於疫情發生前，有個別部門會把大部分口罩分發給職員並保留少量備用； 有些則會把部分口罩放在工作間，供職員取用；亦有部門僅應職員要求才提供口罩，而所有部門均不會要求職員簽收口罩。公署認為，職員有可能因此獲取超過其實際所需的數量，或增加將口罩轉贈或轉售他人的風險。
特首曾戴上CSI口罩見記者。 （資料圖片／盧翊銘攝）