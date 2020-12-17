申訴專員揭政府分發口罩機制寬鬆　曾發過期CSI口罩給職員應急用

新冠肺炎於今年1月起在香港爆發，當時市面上出現由懲教署生產的過濾口罩（ 「CSI 口罩」） ，申訴專員公署接獲14宗投訴，質疑是否有人濫用CSI 口罩。公署其後決定開展主動調查，今天（17日）發表調查報告，稱由於疫情前各個政府部門的口罩分發機制寬鬆，職員有可能獲得超過其實際所需的數量，或增加將口罩轉贈或轉售他人的風險，但未有證據顯示CSI 口罩大規模或有系統地流出市面。

另外，公署抽查7個政府部門了解他們如何處理過期口罩，發現其中一個部門曾於疫情初期保留2,888個過期口罩作最後應急，並於其後分發當中250個過期口罩給職員作緊急備用。