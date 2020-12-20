新冠肺炎｜外傭宿舍屢爆疫　工會促政府提供度假村予外傭暫住

早前有外僱宿舍爆疫，政府為外僱提供一次免費病毒檢測，需預先在網上登記接受檢測期限至下月底，同時讓已屆滿的外傭合約可延長至下月底。香港亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍表示，收到不少外傭查詢檢測一事，但強調單次檢測不能一勞永逸，應從外傭宿舍的傳染源頭處理。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒鼓勵僱主協助外傭接受檢測，陪他們到檢測中心。 至於外傭宿舍爆疫問題，石姵妍指不少無牌宿舍環境欠佳，但政府沒有加強規管，建議考慮將度假村用作外傭等候期間暫住。香港僱傭代理協會主席張結民同意應考慮以度假村作外傭檢測，又指無牌宿舍監管困難，認為當局將外傭延長外傭逗留期限的措施有助紓緩外傭宿舍情況，估計本港住在宿舍的外傭加起來有約三千人。

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張結民指，外傭宿舍有兩種牌照，包括外國領事館發出，以及賓館牌照。約1500間宿舍中，有牌照的約只有500間。石姵妍指，領事館本身對外傭宿舍有所規管，但勞工署沒有積極跟進不符條例的無牌宿舍，希望政府提供度假村讓有關外傭暫住，強調涉及公眾健康問題，並非特惠外傭，費用應由政府負責。

容馬珊兒表示，認同有需要處理無牌宿舍問題，但相信衞生署人手未必足夠，而且無牌宿舍佔宿者當中的多數，料政府若突然有行動，對宿舍經營亦有困難。

放假是否外出意見不一 不少僱主補錢讓外傭留家放假

不少外傭因為抗疫為由沒有外出放假，石姵妍指，有外傭已長時間沒放假外出，認為抗疫已經一年，希望僱主對他們有所體諒。容馬珊兒則表示，有僱主感到憂慮，因為留意到外傭聚集時未必懂保護自己，應為他們提供足夠保護，認同需要體恤外傭的情況。她提到，有外傭不太注意防疫措施，但亦有外傭主動希望留家抗疫。

明愛亞洲外地勞工社會服務計劃社工文思懿指，外傭亦有抗疫疲勞，相信關心他們身心健康會有助工作。她建議僱主若擔心外傭到多人的地方，可讓他們多溝通，如討論外出地點。

被問到有僱主出於擔心疫情而解僱外傭，容馬珊兒強調解僱需要有足夠理由，不希望有外傭因為疫情被無理解僱。石姵妍則表示，有僱主曾表示外傭可以外出，但事後因為擔心染疫而解僱外傭。