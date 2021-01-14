消委會｜情人節優惠520元訂網上版《選擇》3年　送永恆玫瑰保鮮花

消費者委員會每月均會在市面上挑選產品及服務測試，並發表調查及研究結果，提醒市民切勿誤踏消費陷阱。一個月後便是情人節，消委會首次推出情人節優惠，除了能以520元訂閱3年期網上版《選擇》月刊外，更送上持久保鮮的「永恆玫瑰」。

本港第四波疫情持續，為陪伴讀者抗疫，消委會首次推出情人節優惠，讓天下間的情侶，在足不出戶的情況下，亦能掌握最新及最全面的消費資訊。消委會宣布，由即日起至1月27日，訂閱3年即36期的《選擇》月刊網上版，除了能以520元的優惠價訂閱外，更會送上寓意愛情持久保鮮的「永恆玫瑰」。

▼消委會測試氣體熱水爐表現▼

+ 14 + 14 + 14

消委會指，屆時保鮮花將連同心意卡，於2月8日至11日以速遞送上，以配合情侶歡度甜蜜的情人節。而名額僅100名，先到先得，可於消委會的網站訂閱。

今期《選擇》月刊的調查報告︰

消委會｜花4,000元購電子門鎖未夠一周已壞 投訴方知為水貨

消委會｜揭五大推銷課金手法 「叫我官老爺」累積課金高達480萬

消委會｜膳魔師食物罐6小時保溫76.4度 有保溫飯壺效能低於50度

消委會｜20款氣體熱水爐13款表現理想 歐之寶、皇冠牌最平之選

消委會｜消毒噴劑K-clean表現突出 潔易淨、TOAMIT殺滅不足三成

消委會指，《選擇》月刊研究的消費課題、測試及調查的產品和服務，照顧消費者在人生不同階段的各項需要，由朱古力、安全套、婚宴套餐、新居裝修、家庭電器、嬰兒用品、教科書，以至儲蓄、醫療和壽險等各種人生規劃，為消費者提供不同的消費資訊。而今期《選擇》月刊則刊登了多用途消毒噴劑、保溫飯壼、熱水爐、手機遊戲課金等測試及調查報告。

▼15款消委會測試的保溫壺▼

+ 9 + 9 + 9

▼消委會測試的11款手遊▼