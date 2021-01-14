消委會｜膳魔師食物罐6小時保溫76.4度　有保溫飯壺效能低於50度

本港新冠肺炎持續，上班族為減低感染風險，或會避免外出堂食，加入自帶午飯的行列。消委會近日測試15款食物壺，包括8款燜燒壺和7款保溫飯壺，發現燜燒壺全數通過相關保温效能測試，惟保溫飯壺的表現則較遜色，其中Pole Bear及Topvalu的保溫飯壺，6小時保溫效能更低於50度。消委會亦發現，食物壺的售價與質素沒有必然關係，如最便宜的大福田燜燒壺，6小時保溫效能達70.6度，相比評分最高的膳魔師燜燒罐便宜298元。

▼15款消委會測試的保溫壺▼

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Topvalu Home Coordy保溫食物瓶上下層僅得40.3及47.9度

消委會的報告顯示，燜燒壺中以膳魔師的高真空不銹鋼食物罐評分最高，6小時保溫效能達76.4度，12小時保溫效能仍能維持65.6度。然而，全數2層保溫飯壺及3層保溫飯壺的保温效能均較低，Topvalu的Home Coordy保溫食物瓶（白色）評分最低，其上下隔層6小時保溫效能，分別僅得40.3及47.9度，而12小時保溫效能剩下29.6及33.2度；而Pole Bear不銹鋼真空保溫飯壺，6小時保溫效能亦不足50度。

燜燒壺中以膳魔師的高真空不銹鋼食物罐評分最高，6小時保溫效能達76.4度，12小時保溫效能仍能維持65.6度。（網上圖片）

食物壺的售價與質素沒有必然關係

消委會發現，食物壺的售價與質素沒有必然關係，測試的15款食物壺的價格由130元至449元不等。其中，價格最便宜但來源地不明的大福口燜燒壺，僅售130元，6小時保溫效能達70.6度，相比評分最高的膳魔師燜燒罐便宜298元。而兩款評分較低的3層保溫飯壺，6小時保溫效能不足60度，卻分別售409元及468元。

Pole Bear保溫飯壺實際容量少30.6%

除了價錢外，產品的容量亦是消費者重要考慮因素。根據歐洲標準，食物壺的容量是指注水至產品蓋下10毫米的容量，確保加蓋後不會有水溢出，亦避免密封膠圈部分接觸食物。但消委會量度15款樣本的實際容量，發現有14款少於聲稱的容量，Pole Bear的不銹鋼真空保溫飯壺再次名列最差，聲稱產品容量達700毫升，但實際容量少30.6%，僅得486毫升。



消委會：壺內食物應保持在60度以上 免生細菌

消委會提醒，壺內食物應保持在60度以上，以免滋生細菌，故建議在6小時內盡快食用。而在使用食物壺前，可先注入沸水預熱，將水倒掉後才倒入食物或湯水，以延長保温的時間。熱湯或食物應加在壺蓋下1至2厘米，確保加蓋後不會溢出熱湯而導致燙傷，也可避免密封膠圈長時間接觸食物。清洗時，不應使用漂白劑或含氯成分的洗潔劑清洗，避免氯化物損壞不銹鋼表面。此外，燜燒壺只有保温功能，而非用作煮食，因此要謹記燜煮前應先將生鮮食材煮熟，才放入壺內繼續燜焗至入味及變軟。

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