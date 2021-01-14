消委會｜揭五大推銷課金手法　「叫我官老爺」累積課金高達480萬

近年手機遊戲產業發展蓬勃，但與過往付費購買遊戲不同，近年遊戲供應商以免費下載作招徠，但往往在遊戲當中會透過不同形式令玩家「課金」。 消委會認為，遊戲商利用玩家求勝心切的心理，無孔不入地向玩家推銷，例如以「抽獎」方式送出虛擬商品、以累積課金享「VIP」特權營造優越感等，讓玩家在不知不覺間養成課金的習慣。其中「叫我官老爺」累積儲值金額高達480萬元，才到達最高累積儲值等級，以享最頂級的回贈或待遇。

其中「叫我官老爺」累積儲值金額高達480萬元，才到達最高累積儲值等級，以享最頂級的回贈或待遇。（網上圖片）

以首儲優惠利誘玩家踏出「課金」第一步



消委會實測11款手機遊戲，分別從iOS App Store及Android Google Play中選取，發現手遊有五大推銷課金手法。首先，商以首儲優惠利誘玩家踏出課金第一步，調查中有9款手遊設有「首儲獎勵」，即玩家首次購買遊戲代幣時，可獲得雙倍遊戲代幣或商品。

「叫我官老爺」累積儲值金額高達480萬元



而遊戲商亦會設法引誘玩家持續課金，例如當累積儲值金額達到指定水平時，便會給予各式獎賞。以現金價值計，其中「叫我官老爺」累積儲值金額高達480萬元，才到達最高累積儲值等級，以享最頂級的回贈或待遇。

第二，遊戲商將以「限定」作招徠製造虛擬商品需求。消委會指，除直接銷售虛擬遊戲代幣，實試的所有手機遊戲皆有將虛擬商品包裝成禮包出售，以現金價值計，每個禮包的售價介乎8元至398元。禮包通常標示為「期間限定」、「數量限定」或「新手限定」，令玩家擔心優惠一瞬即逝從而課金購買。

消委會建議當局參考內地、日本及台灣等周邊地區，針對手遊的銷售手法等訂立規範。（資料圖片）

第三，遊戲商以「抽獎」形式送出商品玩家更易上癮，其中8款手遊，每抽取一個角色、服飾或道具，需3至48元。惟消委會發現手遊的資訊透明度普遍不足。其中4款手遊沒有披露「中獎」機率，亦有5款手遊最稀有商品的抽獎機率少於1%，玩家或要花巨款才有機會獲得心儀商品。

第四，遊戲商提供尊享待遇以消費換取優越感，是次消委會調查的手遊大部分均提供VIP制度、月卡及或訂閱服務，令玩家享有特權，在指定周期內領取遊戲商品等。其中3款提供自動續訂的手遊，1年費用總計為96至936元。若玩家同時訂閱數個手遊，相信花費不菲。



6款手遊的推銷手法具入侵性

最後，消委會亦發現課金宣傳推廣無孔不入，其中6款手遊的推銷手法具入侵性，由首次進入遊戲等待下載更新檔案時，甚至每次首次登入遊戲，均顯示優惠的訊息，其中5款更於遊戲首頁加入課金的廣告或按鈕。

此外，消委會亦向遊戲商查詢相關問題，其中「叫我官老爺」及「天堂M」回應指，由於桌戲的實際情況或設定，與實試取得的資料不同，故不同意消委會公開資料。

手遊「原神」亦是近日在網上備受爭議的遊孰。（網上圖片）

建議當局訂立規範

消委會指，曾接觸投資訴，有消費者在事前沒收到通知下，突然被遊戲商封鎖帳號，查詢後才獲告知違反遊戲條款，但具體狀況不明。但僅得6款手遊在條款中列明，如遊戲開發商對事實認定錯誤或無法舉證時，應賠償玩家之損失。消委會又指，虛擬商品及服務的使用狀況，記錄一般由遊戲開發商保存，玩家難以跟進。

兒童或青少年對課金未必有清晰概念，若在家長不知情下大額課金，家長要求取消交易或有困難。2款遊戲分別表明不會對未成年人的消費安排退款。而願意接受退款的手遊，亦通常牽涉多個平台，令退款需時及難度增加。因此消委會建議當局參考內地、日本及台灣等周邊地區，針對手遊的銷售手法、中獎機率、退款機制、未成年人消費等訂立規範。

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