新冠疫苗｜食衞局：正積極向疫苗製造商索數據　籲市民勿信傳聞

港府擬最快於農曆新年後安排市民接種新冠疫苗，其中兩款疫苗已先後公布臨床數據，惟中國科興滅活疫苗則一再延後，巴西最新的研究數據則顯示其總體有效率為50.38%。 食物及衞生局今日（14日）指，注意到有不同人士就新冠疫苗的有效性和接種提出各項意見，強調所有在香港使用的新冠疫苗必須符合相關要求和程序，按照法例審批作緊急使用。而衞生署正向各與政府達成採購協議的疫苗製造商積極跟進，以盡快取得有關數據作評估及審批；當局又呼籲市民小心核實網上有關疫苗的資訊，切勿隨便相信未經核實的傳聞。

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食衞局：會以科學實證為根據

政府發言人今日強調，所有在香港使用的新冠疫苗必須符合相關要求和程序，按照《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）審批作緊急使用，以確保有關疫苗符合安全、效能和質素的要求，而當局會爭取疫苗早日供港。

當局又指，為加強公眾對疫苗的信心，政府疫苗接種工作會以科學實證為根據及公開透明為原則，適時透過不同渠道向市民提供有關疫苗的最新資訊，並公布專家就疫苗提供的意見，讓市民掌握有關疫苗的正確和全面的資訊。發言人重申，在未有獲得個別疫苗的正式數據及專家意見前，呼籲市民小心核實網上有關疫苗的資訊。

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申請者須提交第三期臨床研究數據

根據《規例》，食物及衞生局局長可在公共衞生緊急狀態下，批准認可符合安全、效能及質素要求的新冠疫苗用於政府推行的疫苗接種計劃。《規例》亦訂明疫苗製造商或其代理、入口或批發商提交申請，尋求批准作緊急使用的條件和程序。當中，申請者須提交有關疫苗的第三期臨床研究數據、海外批核的情況，以及其他與疫苗的安全、效能及質素相關的資料。

由行政長官根據《規例》委任的顧問專家委員會會審視有關疫苗的資料，並向政府提出清晰建議。食物及衞生局局長在批准認可疫苗作緊急使用前，會先考慮顧問專家委員會的意見。

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