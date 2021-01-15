網絡供應商首按國安法封鎖網站連結　警方︰會嚴格按照法律進行

記載反修例資料及支持政府人士資料網站「香港編年史」無法本地瀏覽，香港寬頻昨日（14 日）承認，已按照國安法要求，於1月13日下午起停止連線至有關網站。消息指，由於是保安局局長按《國安法》授予權力，不涉法庭程序，有關網站會被永久封鎖。 警務處今日（15日）再就事件回應，重申「不評論個別個案」，但引述《香港國安法》第43條及第3條，指有關行動會嚴格按照法律進行，「市民可繼續合法地使用互聯網，不會受影響。」

香港寬頻認按《國安法》封「香港編年史」網站 消息︰將永久封鎖

反修例網「香港編年史」未能瀏覽 消息：警首引國安法封鎖網站

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警方表示，不評論個別個案，警方採取任何行動，會按實際情況，依法處理。警方指，根據《香港國安法》第四十三條及其《實施細則》附表四，警方可要求服務商，對發布在電子平台上，相當可能構成或相當可能會導致危害國家安全罪行發生的電子訊息作出禁制行動，「危害國家安全罪行」包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪行等。

警方指「有關行動會嚴格按照法律進行」。另外引述《香港國安法》第三條，訂明香港特區行政機關應當依法有效防範、制止危害國家安全的行為和活動，目的是為防範及制止危害國家安全的罪行，並只適用於在電子平台上發布，而屬相當可能構成或相當可能會導致危害國家安全罪行發生的電子訊息，「市民可繼續合法地使用互聯網，不會受影響。」