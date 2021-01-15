龍翔官中教師面臨釘牌　成首官校個案　楊潤雄：按程序及懲處處理

去年底宣道小學和可立小學的教師先後被教育局「釘牌」，教育局局長楊潤雄前年曾透露有官校教師因使用不當教材被停職接受調查，據了解，涉事教師在黃大仙的龍翔官立中學任教。《星島日報》今（15日）引述消息指，教育局已完成對該涉事教師的調查，正考慮取消其教師註冊，是首位面臨「釘牌」的官校教師。 教育局局長楊潤雄回應事件時表示，個案由常任秘書長處理，會依程序；而若老師為公務員身份，亦會跟足程序及懲處處理。

教育局局長楊潤雄出席活動後被問及事件時他表示，早前曾提及有個案仍在調查中，個案涉及官中老師使用不當、偏頗教材；被問及偏頗教材是涉及哪一個科目時，他指，處理教師專業操守和註冊問題由常任秘書長處理，「一路無好積極參與，難答有咩內容」，惟他指會依足程序處理，若老師為公務員身份亦會跟足程序及懲處處理，會因應情況屆時作適當的公布。

《星島日報》今（15日）引述消息指，涉事教師在九龍東一所官中任教，涉嫌使用不當及偏頗教材，在當局展開調查後已被調職；今次是首次有官校教師面臨被「釘牌」，教育局將轉介至公務員事務局召開紀律聆訊。報道引述資深官中校長分析，涉及行為失當或專業失德的官校教師一般只會被逼令退休，至於會否被革職則視乎個案嚴重性，該校長認為若涉事教師遭「釘牌」，已終身失去教席，若不涉及刑事成分，革職懲處的罰則是過重。

教育局：個案正按公務員紀律機制處理中



教育局回覆查詢時證實，有關官校教師的個案正按公務員紀律機制處理中，強調教師肩負傳承知識、熏陶品格的重要職責，其言行須符合專業操守和社會期望，對於嚴重失德的教師，教育局會取消教師的註冊，又指當局會視乎有關教師所犯不當行為的嚴重程度及細節，根據有關的公務員紀律機制，對有關官校教師採取適當的跟進行動。

教育局續指，2019年6月至2020年10月，接獲262宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，當中226宗個案已完成調查，85宗投訴不成立。

截至去年11月底，成立的個案中，當局已取消兩名教師的教師註冊、向23名教師發出譴責信、13名教師發出書面警告、20名教師作出書面勸喻及22名教師作出口頭勸喻。其餘初步認為有機會成立的個案，現正按既定程序處理，包括考慮有關教師的回應，以決定適當的跟進行動。

去年10月，九龍塘宣道小學一名教師被指在校本教案、工作紙中，有計劃地散播「港獨」訊息，當中不少「內容屬扭曲和偏頗，對學生構成嚴重的損害」，教育局直指他嚴重專業失德，決定取消其教師註冊。該校校長、副校長亦被指「監管不力」，遭發譴責信，曾使用相關教材的教師則因沒有考慮教學內容是否恰當，收到當局的書面警告。《大公報》事前曾報道，網上流傳來自該校、以「不能逾越的紅線」為題的工作紙，提及有關「港獨」、「言論自由」等議題 。

事隔兩個月，嗇色園主辦可立小學有教師亦遭「釘牌」，局方指該名教師在小學二年級常識科教授多項歷史事件時，内容失實，顛倒是非，常識科主任亦因「疏忽監察」收到當局譴責信。網上流傳該教師曾在教學影片形容，「英國發現中國當時好多人吸食煙草，問題相當嚴重，英國為消滅鴉片而發動鴉片戰爭。」