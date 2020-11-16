遭釘牌可立教師認歷史知識貧乏致歉　失夢想職業感迷惘　不捨學生

嗇色園主辦可立小學一名教師因涉教錯小二常識科的鴉片戰爭內容，以及其造紙術「防止動物絕種」論，遭教育局「釘牌」取消教師資格。涉事教師陳Sir（化名）今日首度現身解釋事件的來龍去脈，他指本身主修英文，常識科只屬於兼教科目，承認其歷史知識貧乏，以致涉及鴉片戰爭的教學內容有誤，收到投訴後已即時修正，就上述錯誤向公眾及學生道歉。 然而，陳Sir認為教育局對造紙術「防止動物絕種」論的指控，屬雞蛋裏挑骨頭，他強調製作教學短片時，已參考書籍資料及教育電視內容，過程有根有據，並非胡亂演繹，不能接受當局指自己嚴重忽略備課責任的說法。他目前打算上訴，期望可獲公平裁決。 陳Sir批評教育局的懲處不符合比例，對此感到無奈及迷失。他直言擔任教師是其兒時夢想，兼視為終生職業，「依家連踏入學校半步都唔得，所以覺得好迷惘……好難放得低成班學生。」

嗇色園主辦可立小學的嗇色園主辦可立小學前教師陳Sir（化名），首度現身解釋事件的來龍去脈。（李澤彤攝）

本年4月下旬，網上流傳嗇色園主辦可立小學的小二常識科網上教學影片，當中有內容指：「英國發現中國當時好多人吸食煙草，問題相當嚴重，英國為消滅鴉片而發動鴉片戰爭。」校方事後承認部分內容不正確，並就此致歉，但事件在社會流傳及遭建制派人士窮追猛打，教育局上周四（11月12日）公布，取消上述教師的教師註冊資格，終身失去教席。

涉事老師去年正式獲教師資格 獲校方評整體表現優良

事隔4日，被「釘牌」的陳Sir（化名）現身說法，解釋整個事件的來龍去脈（見下表）。陳Sir本身主修英文相關學位，過往曾於不同學校負責課外活動、學習支援及學生發展等職務，至2019年正式取得教師資格，同年7月獲可立小學聘任為合約教師，屬於其第一份教師工作，其校內考績報告顯示他表現獲評：「整體表現優良，校長會向校董會推薦留任。」（見另稿）

獲聘任教英文、電腦 新校長要求兼教常識

陳Sir於去年7月獲聘時，時任校長表示會安排他任教英文科及電腦科，惟新任校長於開學後告知他要兼教常識科。觸發「釘牌」的兩條網上教學片段，同樣涉及小二常識科，主題分別為「中國四大發明」及「香港特別行政區成立」。

陳Sir認為教育局對造紙術「防止動物絕種」論的指控，屬「雞蛋裏挑骨頭」。（李澤彤攝）

認備課及教學過程輕率 對歷史理解有錯誤 已立即修正影片



有關鴉片戰爭內容來自「香港特別行政區成立」教學短片，陳Sir指該教學短片並非主要講述鴉片戰爭，另外還涵蓋《南京條約》、英治殖民地時期的街道名稱及1997年回歸。惟他承認，自己並非主要任教常識科，歷史知識貧乏，備課及教學過程有輕率，對鴉片戰爭歷史的理解有錯誤。他於4月收到投訴後，已立即將影片下架及修正，同日已向校方呈交聲明，就教學出錯向公眾及學生道歉；接受訪問期間，他亦再次就上述錯誤鄭重道歉。

疫情下網課 冀以有趣方式引起學生思考

教育局就「中國四大發明」影片，指控陳Sir欠缺理解課本或教材內容的能力，嚴重忽略備課的基本責任，「只是輕率地隨意加入個人的胡亂推斷及猜想，甚至以完全無稽的想法來教授知識。」然而，陳Sir透露上述片段並無收到家長投訴，教育局的指控內容，或與校董會獨立調查委員會的調查報告相關及類近。

陳Sir認為，教育局就上述指控是雞蛋裏挑骨頭，堆砌「錯處」以讓公眾覺得自己經常犯錯。他堅稱已參考教科書及教育電視等資料，有根有據，並非胡亂演繹，不能接受當局的指控。他又說，教學對象是小二學生，他們年紀尚輕兼從來沒有遇過如此大規模的停課，因此要稍改變教學方式，造紙術「防止動物絕種」之說只是盡量透過生動、有趣方式引起學生思考，保持他們觀看網上教學短片時的專注力，「盡責教師備課時，係從學生角度出發，而非自己角度。」

陳Sir直言擔任教師是其兒時夢想，兼視為終生職業，「𠵱家連踏入學校半步都唔得，所以覺得好迷惘。」（李澤彤攝）

「無諗過因為呢個錯誤唔可以再做教師」 現最擔心學生學習

整體而言，陳Sir認為事件發酵源於親建制媒體大肆報道，將事件提升至政治層面，同時教育局就其懲處不符合比例：「自己覺得好迷失及無奈，我好鍾意教書，擔任教師係從小到大夢想。依家連踏入學校半步都唔得，所以覺得好迷惘，無諗過因為呢個錯誤而唔可以再做教師。」

陳Sir認為，過往大部分遭「釘牌」的個案，均涉及刑事行為，對學生有直接影響。他視教師為終生職業，遭「釘牌」後最擔心的不是自己：「事發前後最擔心學生的學習，好難放得低成班學生。」他批評，現時教育局已出現寒蟬效應、白色恐怖，只要教師「一講錯嘢」便會遭處分清算。

協助陳Sir上訴的教育界立法會議員葉建源認為，老師教學期間或會講錯嘢或教錯書，學校層面的處罰選項包括勸喻、警告、調職、降職或解僱，而現時教育局的做法是直接「釘牌」，做法匪而所思。

+ 3 + 3 + 3

葉建源曾表示陳Sir的教學內容明顯有錯，但應按機制處理而非政治批鬥。葉指建制派就事件「上綱上線」攻擊，最終教育局犧牲教師「殺雞儆猴」，他形容懲處超出比例：「即係你揸車違泊一次，然後終身停牌？」

教育局上周回覆查詢時表示，涉事教師在上載教材前已交常識科科主任審閱，但該名科主任沒有有效監管教材內容「明顯失職」，須負上「疏忽監察」的責任，已向其發出譴責信。葉建源認為，科主任一般需帶領7至8名教師下屬，行政上根本沒可能審閱全數教學材料，團隊之間不能沒有互信，尤其疫情期間課擔沉重，科主任的工作相當困難。