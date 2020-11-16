可立教師首年執教即遭「釘牌」　往績獲評優異　曾獲校方推薦留任

嗇色園主辦可立小學一名教師因涉教錯小二常識科的鴉片戰爭內容，以及其造紙術「防止動物絕種」論，遭教育局取消教師註冊資格。涉事教師陳Sir（化名）今日(16日)首度現身說法，他直言擔任教師是其兒時夢想，惟遭「釘牌」後不得再踏足校園，令其感到十分迷惘。 陳Sir於2019年才獲教師資格，上學年為其首年執教，而過往曾任職課外活動及學習支援等職務。按他向記者展示的職員考績文件顯示，過往任職的學校曾給予他最高等級評價，稱讚其「表現優異」；觀乎今年3月可立小學的考績報告，陳Sir獲稱讚「整體表現優良」，首年任職已獲同工讚賞及認同，校長更稱會向校董會推薦留任。

陳Sir（化名）於2019年才獲教師資格，過往任職的學校稱讚其「表現優異」。（李澤彤攝）

陳Sir今日首度現身接受訪問，解釋事件的來龍去脈。他透露，2019/2020學年是其首份正式教席，詎料遭教育局的不符合比例懲處，從而失去教師資格，令他感到迷失及無奈：：「我好鍾意教書，擔任教師係從小到大夢想。依家連踏入學校半步都唔得，所以覺得好迷惘，無諗過因為呢個錯誤而唔可以再做教師。」

陳Sir本身主修英文相關學位，過往曾於不同學校負責課外活動、學習支援及學生發展等職務，至2019年正式取得教師資格，同年7月獲可立小學聘任為合約教師，主要任教英文科，兼教常識科。

今年3月可立小學的考績報告顯示，陳Sir獲稱讚「整體表現優良」，校長稱會向校董會推薦留任。

形容為「常識科見習」 稱讚樂於推動科務活動

根據可立小學的學年考績報告，形容陳Sir為「常識科見習」，稱讚他樂於推動科務活動，能提出具建設的意見，獲科主任稱讚。報告指他「教學盡責投入、備課一絲不苟、批改仔細認真」，教學內容生活化且生動有趣，擔任班主任時經常在課餘時間與學生相處，與家長關係融洽。

考績報告評價陳Sir「整體表現優良」，校長更稱會向校董會推薦留任。另外，他過往任職的學校亦有很高評價，根據2018/19年度的職員考績表，該校給予其最高評級「優異」，稱讚他工作認真有條理，工作表現獲認同。

談及日後有何打算，陳Sir直言未有想過會否申請任職非教學職務，但他表明會就當局決定上訴，期望可獲公平裁決。他視教書為終生職業，遭「釘牌」後最擔心的不是自己：「事發前後最擔心學生的學習，好難放得低成班學生。」